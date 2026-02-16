Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt khi đang vượt biên 16/02/2026 05:19

(PLO)- Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết đã bắt giữ một cựu Bộ trưởng Năng lượng, người có liên quan đại án tham nhũng ở Ukraine.

Ngày 15-2, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết đã bắt giữ một cựu Bộ trưởng Năng lượng khi ông này đang tìm cách vượt biên, theo tờ Kyiv Independent.

“Hôm nay, các điều tra viên của NABU đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng trong khuôn khổ vụ án Midas khi người này tìm cách qua biên giới” - theo thông cáo của NABU.

“Các thủ tục điều tra ban đầu đang được tiến hành, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật và các phán quyết của tòa án. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau” - NABU cho biết thêm.

Thông cáo không nêu tên, nhưng truyền thông Ukraine đưa tin người bị bắt là ông Herman Halushchenko - người giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025.

Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine Herman Halushchenko. Ảnh: KIEV POST

Ông Halushchenko đang bị NABU điều tra liên quan vụ án tham nhũng tại doanh nghiệp độc quyền điện hạt nhân của Ukraine Energoatom. Đây được xem là vụ chống tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. 8 nghi phạm đã bị truy tố chính thức.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn một nguồn tin cho biết ông Halushchenko bị đưa xuống khỏi tàu hỏa.

Ông này được cho là bị bắt theo Điều 208 Bộ luật Tố tụng Hình sự Ukraine, điều khoản cho phép lực lượng chức năng có thẩm quyền bắt nghi phạm mà không cần lệnh của tòa án.

Ông Halushchenko được đưa về Kiev để tiếp tục thẩm vấn và tiến hành các thủ tục điều tra.

Lực lượng biên phòng được cho là đã nhận chỉ đạo từ NABU và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) yêu cầu thông báo cho cơ quan chức năng nếu ông Halushchenko tìm cách rời khỏi đất nước.

Ông Halushchenko giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 7-2025. Ngày 10-11-2025, NABU đã khám xét các tài sản liên quan ông này trong khuôn khổ cuộc điều tra Energoatom.

Trong các phiên điều trần tại tòa vào tháng 11-2025, các công tố viên chống tham nhũng đã viện dẫn các bản ghi âm do điều tra viên thu thập. Trong các đoạn ghi âm, các nghi phạm được cho là bàn bạc về việc chia chác tiền hoa hồng và nhắc đến một nhân vật có biệt danh “Professor”, người mà phía công tố tin là ông Halushchenko.

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc ông Halushchenko từ chức vào ngày 19-11-2025 sau khi Tổng thống Zelensky công khai kêu gọi ông rời nhiệm sở. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.