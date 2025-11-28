Cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine 28/11/2025 17:30

(PLO)- Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết đã khám xét văn phòng làm việc và nhà riêng của chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak trong bối cảnh Ukraine đang điều tra đại án tham nhũng.

Ngày 28-11, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết đã khám xét văn phòng làm việc và nhà riêng của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Yermak đang bị NABU điều tra trong vụ tham nhũng liên quan Energoatom, doanh nghiệp độc quyền điện hạt nhân của Ukraine. 8 nghi phạm đã bị truy tố trong vụ Energoatom, trong đó có nhiều người thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong một tuyên bố chung, NABU và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết các cuộc khám xét đã được “cho phép” và liên quan một cuộc điều tra chưa được công bố.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Hôm nay, NABU và SAPO đúng là đang tiến hành các thủ tục tại nhà tôi” - ông Yermak viết trên Telegram.

“Các điều tra viên không gặp trở ngại nào. Họ được vào toàn bộ căn hộ, và luật sư của tôi có mặt tại chỗ, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Về phía mình, tôi hợp tác đầy đủ” - ông Yermak cho biết thêm.

Ông Yermak từng đối mặt lời kêu gọi từ chức, nhưng Tổng thống Zelensky từ chối miễn nhiệm. Cách đây một tuần, chính phủ Ukraine xác nhận ông Yermak làm trưởng phái đoàn đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Một căn nhà hạng sang gần thủ đô Kiev, được tài trợ từ đường dây tham nhũng Energoatom, được cho là dành cho ông Yermak, một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật nói với Kyiv Independent.

Ông Yermak, 54 tuổi, là người bạn thân lâu năm của ông Zelensky từ trước khi ông Zelensky bước vào chính trường. Ông Yermak từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky vào năm 2019.

Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Tờ Ukrainska Pravda ngày 24-11 dẫn nguồn thực thi pháp luật rằng ông Yermak có dính líu đại án tham nhũng Energoatom, và các điều tra viên gọi ông là “Ali Baba”.

Công tố viên trưởng chống tham nhũng Ukraine - ông Oleksandr Klymenko đầu tháng này nói rằng theo điều tra, “Ali Baba đang họp hành và chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật gây sức ép, tìm cách gây khó dễ cho điều tra viên NABU và các công tố viên chống tham nhũng”.