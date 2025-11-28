Mỹ-Ukraine sắp họp bàn bảo đảm an ninh và lộ trình hòa bình cho Kiev 28/11/2025 07:23

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine và Mỹ sẽ họp vào cuối tuần để hoàn thiện cam kết an ninh và lộ trình hòa bình, trước khi bước vào vòng đàm phán cấp cao hơn vào tuần tới.

Tối 27-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ có cuộc gặp quan trọng ngay trong những ngày cuối tuần này để cụ thể hóa các cam kết an ninh và lộ trình hòa bình, hãng Reuters đưa tin.

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp gỡ song phương này nhằm mục đích xây dựng một công thức khả thi dựa trên các cuộc thảo luận trước đó tại Geneva (Thuỵ Sĩ), hướng tới việc mang lại hòa bình và cung cấp các "bảo đảm an ninh" cho Kiev.

"Phái đoàn của chúng tôi, cùng với các đại diện của Mỹ, sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tiếp tục cụ thể hóa và thống nhất các quan điểm là kết quả của vòng đàm phán tại Geneva. Mục tiêu là định hình một phương án dẫn lối chúng ta đến hòa bình và các bảo đảm an ninh thực tế" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sự nghiêm túc của Kiev trước thềm cuộc gặp: "Phái đoàn Ukraine sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào các nội dung làm việc thực chất".

Bên cạnh đó, ông Zelensky tiết lộ rằng các cuộc thảo luận sẽ không dừng lại ở cấp phái đoàn.

Một vòng đàm phán cấp cao hơn dự kiến diễn ra vào tuần tới với sự tham gia trực tiếp của ông, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố.

"Tuần tới sẽ có những cuộc đàm phán quan trọng không chỉ với phái đoàn của chúng tôi, mà còn có sự tham gia của cả tôi. Và chúng tôi đang chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán như vậy" - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Cùng ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ tới Moscow vào đầu tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, theo đài RT.

Tổng thống Nga từ chối đồn đoán về thành phần nhân sự đại diện cho phía Washington tại các cuộc đàm phán sắp tới, cho rằng quyết định này thuộc về người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Về phía Nga, ông Putin cho biết đại diện tham gia sẽ bao gồm các nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cùng với trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky - người từng dẫn đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoài ra, ông Yury Ushakov - một trợ lý khác của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong các kênh liên lạc hiện nay giữa Moscow và Washington - cũng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận này.