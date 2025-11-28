Chiến sự Nga-Ukraine 28-11: Giằng co quyết liệt ở Pokrovsk; Kiev thừa nhận rút quân thiếu phối hợp, biệt kích Moscow thâm nhập 28/11/2025 08:23

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt ở mặt trận Pokrovsk; Đơn vị Ukraine rút quân "thiếu phối hợp", phòng tuyến Huliaipole bị đe dọa; Anh và Ukraine ký thỏa thuận lịch sử về UAV “Bạch tuộc”.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ở mặt trận Pokrovsk.

Đơn vị Ukraine rút quân "thiếu phối hợp", phòng tuyến Huliaipole bị đe dọa

Ngày 27-11, lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine thừa nhận việc rút quân thiếu phối hợp của một đơn vị đã tạo điều kiện để quân đội Nga xâm nhập vào sườn phòng thủ tại mặt trận Zaporizhia, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, xác nhận với hãng tin Interfax-Ukraine rằng một đơn vị nước này đã rút khỏi vị trí gần Huliaipole theo cách "thiếu phối hợp".

Huliaipole, vốn được coi là một trong những khu vực ổn định nhất của chiến tuyến trong phần lớn thời gian cuộc chiến, hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng do đà tiến công nhanh chóng của Nga vào phía đông tỉnh Zaporizhia. Việc phòng thủ tại đây có ý nghĩa chiến lược nhằm làm chậm đà tiến của Nga về phía tây và ngăn chặn nỗ lực nối liền các mũi tiến công của Moscow tại Donetsk và Zaporizhia.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo ông Voloshyn, binh sĩ Ukraine đã được lệnh tái tổ chức lực lượng để bảo toàn nhân sự và thiết lập thế trận phòng thủ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình rút quân của một đơn vị đã diễn ra trong tình trạng hỗn loạn.

"Điều này đã làm lộ ra một trong những cánh sườn trong cấu trúc tác chiến của chúng tôi tại khu vực, khiến nhân sự của đơn vị liền kề rơi vào tình thế không được che chắn. Tận dụng tình hình này cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối phương đã xâm nhập vào sườn của Lực lượng Phòng vệ” - ông Voloshyn cho biết.

Trước đó, dự án bản đồ nguồn mở DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô Huliaipole trong đêm 27-11. Thậm chí, xuất hiện một số báo cáo chưa được xác minh trên Telegram cho rằng các nhóm biệt kích của Nga đã tiến vào nội đô thành phố.

Tuy nhiên, cập nhật mới nhất từ DeepState cho biết tình hình đã "ổn định" nhờ sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam, Tiểu đoàn Tấn công Độc lập số 225 và các đơn vị khác của Kiev.

"Sự hỗn loạn trong đội hình chiến đấu gần như đã biến mất hoàn toàn, đà tiến của đối phương về hướng Huliaipole đã chậm lại đáng kể và một tuyến phòng thủ mới đã được thiết lập” - DeepState cho hay.

Trước đó, vào ngày 26-11, DeepState cũng ghi nhận việc lực lượng Nga đã hoàn tất việc chiếm giữ Vysoke, một khu định cư nằm ngay phía đông bắc Huliaipole. Việc để mất cứ điểm này phản ánh đà tiến ổn định của Nga trước khi bước vào mùa giao tranh mùa đông khắc nghiệt.

Anh và Ukraine ký thỏa thuận lịch sử về UAV “Bạch tuộc”

Ở một diễn biến khác liên quan nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ, ngày 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này và Anh đã ký thỏa thuận cấp phép để sản xuất dòng máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mang tên "Octopus" (Bạch tuộc).

"Đây là một tiền lệ lịch sử và là bước quan trọng tiếp theo cho phép sản xuất các máy bay đánh chặn của Ukraine ngay tại Anh, loại khí tài đã chứng minh được hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các drone tấn công của Nga" - ông Shmyhal viết trên Telegram.

Các loại UAV kiểu Shahed của Nga (vốn có thiết kế gốc từ Iran và được sản xuất hàng loạt tại Nga với tên gọi Geran-2) đã trở thành vũ khí chủ lực trong các cuộc tập kích của Moscow vào Ukraine.

Kể từ năm 2022, Kiev đã nhanh chóng phát triển năng lực tác chiến UAV, chuyển mình từ việc cải tiến các thiết bị bay thương mại sang sản xuất quy mô lớn các loại UAV tấn công và hệ thống trinh sát.

UAV Octopus là một trong số các dòng UAV đánh chặn đang được Ukraine phát triển.

Ông Putin: Nga siết chặt vòng vây tại "chảo lửa" Pokrovsk, kiểm soát 70% thành phố

Ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lực lượng Moscow đã bao vây hoàn toàn thành phố chiến lược Pokrovsk (tỉnh Donetsk, Ukraine) và hiện kiểm soát 70% diện tích khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo nhận định của ông Putin, tình hình của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk (phía Nga gọi là Krasnoarmeysk) và thị trấn lân cận Myrnohrad không sáng sủa. Ông Putin cho rằng phòng tuyến của Ukraine tại một số nơi đang đứng trước nguy cơ "vỡ trận".

"Pokrovsk và Myrnohrad đã bị bao vây hoàn toàn" - ông Putin khẳng định, đồng thời cho biết một số đơn vị thiện chiến nhất của Kiev đang bị tiêu hao lực lượng trong quá trình này.

"70% lãnh thổ của Pokrovsk đã nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga. Họ đang bị chia cắt, tản mát trong thành phố và quân đội chúng tôi đang tiến hành loại bỏ họ một cách có hệ thống" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Cùng ngày 27-11, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị xung kích của họ đang tiến quân vào trung tâm và phía bắc Pokrovsk, đồng thời áp sát các hướng đông, tây và nam của Myrnohrad.

﻿ Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố kiểm soát 70% Pokrovsk của Tổng thống Nga, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi khẳng định lực lượng nước này đang chặn đứng các mũi tấn công và giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở trung tâm thành phố.

Theo hãng tin Reuters, ông Syrskyi đã phác họa một cục diện chiến trường hoàn toàn khác, khẳng định binh sĩ Ukraine vẫn đang ngăn chặn thành công các nỗ lực tổ chức đợt tấn công mới của lực lượng Nga vào Pokrovsk và Myrnohrad.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng cho biết phía Nga đã buộc phải tung thêm lực lượng dự bị vào khu vực này để duy trì sức ép.