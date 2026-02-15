Chiến lược đầu tư 'thiên tài' của bé gái 10 tuổi: 3 năm liền dùng tiền lì xì Tết mua vàng 15/02/2026 07:55

(PLO)- Kể từ khi bé gái này bắt đầu dùng tiền lì xì Tết để mua vàng hồi năm 2023, giá của loại kim loại quý này đã tăng tới 2,4 lần.

Một bé gái 10 tuổi tại TP Lang Phường (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội như một “thiên tài” khi dùng tiền lì xì Tết để mua vàng trong 3 năm qua – giai đoạn chứng kiến giá kim loại quý này tăng vọt, theo tờ South China Morning Post.

Theo cô Bạch – mẹ của bé gái trên, kể từ dịp Tết Nguyên đán năm 2023 con gái cô đã bắt đầu tự sử dụng các khoản tiền lì xì thay vì gửi cho bố mẹ giữ hộ vì lo ngại bố mẹ có thể vô tình tiêu hết số tiền đó.

Cô Bạch cho biết mỗi năm, con gái cô nhận được khoảng 4.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) tiền lì xì. Trong 3 năm qua, cô bé đã mua được khoảng 30 g vàng (khoảng 8 chỉ vàng).

Một bé gái, 10 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã mua được 30 g vàng từ các khoản lì xì Tết nhận được từ năm 2023. Ảnh minh hoạ: SCMP

Năm 2023 – khi bé gái trên bắt đầu mua vàng, giá vàng ở Trung Quốc chỉ khoảng 460 nhân dân tệ (1,73 triệu đồng) mỗi gram. Tới tháng 2-2026, giá vàng đã tăng vọt lên 1.100 nhân dân tệ/g (4,14 triệu đồng/g).

Ngày 30-1-2026, giá vàng đã giảm tới 9%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1983. Bất chấp lo ngại và xu hướng trong người dân bán vàng để thu hồi vốn, cô Bạch cho biết con gái cô không có ý định bán phần vàng “đầu tư” của mình, mà trái lại còn dự định tiếp tục mua thêm sau dịp Tết Bính Ngọ 2026 này.

Sau khi cô Bạch chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội, nhiều người khen con cô là “thiên tài” hay “cô bé du hành thời gian” khi có vẻ đã đoán biết trước cơn sốt vàng trong mấy năm qua. Một số người tin rằng cô bé có triển vọng trở thành một doanh nhân thành đạt.

Đáp lại các bình luận trên, cô Bạch vui vẻ phản hồi: “Để tôi hỏi con gái xem nó có thể dự đoán được cơn sốt vàng tiếp theo không”.

Cô Bạch cũng thừa nhận rằng cô cảm thấy tiếc nuối khi không cùng con gái đầu tư vào vàng khi giá còn thấp.