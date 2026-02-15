Chiến sự Nga - Ukraine 15-2: Ông Zelensky nêu điều kiện để tổ chức bầu cử; Nga bác cáo buộc tấn công tên lửa vào Đại sứ quán Azerbaijan ở Kiev 15/02/2026 07:35

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Ông Zelensky loại trừ khả năng tổ chức bầu cử cho đến khi có lệnh ngừng bắn

Ngày 14-2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, trong bối cảnh áp lực từ Mỹ gia tăng, theo tờ The New York Times.

Tờ Financial Times hôm 11-2 dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine rằng ông Zelensky ngày 24-2 sẽ công bố kế hoạch tổ chức cả bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về một thỏa thuận hòa bình vào tháng 5.

Ông Zelensky cho biết lần đầu tiên ông nghe về kế hoạch đó là trên Financial Times.

“Hãy cho chúng tôi 2 tháng ngừng bắn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử” - ông Zelensky nói hôm 14-2, thêm rằng nếu không có lệnh ngừng bắn, sẽ khó đảm bảo rằng binh lính có thể bỏ phiếu.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng phản đối đề xuất của Mỹ rằng Ukraine nên nhượng lại một phần khu vực Donbass mà Kiev đang kiểm soát, để tạo ra một khu kinh tế tự do phi quân sự đóng vai trò là vùng đệm giữa hai nước.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, 5 người chết, 13 người bị thương

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng có ít nhất 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày 14-2.

Không quân Ukraine nói rằng đêm qua Nga đã phóng 112 máy bay không người lái (UAV) và 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 91 UAV. Ít nhất 18 UAV đã bay xuyên qua, tấn công 11 địa điểm.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 31 khu dân cư ở tỉnh này, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tại tỉnh Sumy, một vụ tấn công bằng UAV của Nga vào cộng đồng Konotopska đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov đưa tin về 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp khu vực. Ông nói rằng trong ngày 14-2, lực lượng Nga đã thực hiện 655 cuộc không kích vào 41 khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia.

Các tỉnh Odessa, Kiev và Kharkiv cũng báo cáo về các đòn tấn công bằng UAV, gây ra thương vong và thiệt hại.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.252.020 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.070 thương vong trong ngày 14-2.

Cũng theo bộ này, lực lượng Ukraine đã tấn công thành công một tàu đổ bộ BK-16 của Nga và các mục tiêu khác tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Bộ này báo cáo rằng tàu đổ bộ BK-16 của Nga, một loại tàu đổ bộ tốc độ cao dùng cho các hoạt động ven biển và vận chuyển quân, đã bị tấn công vào ngày 12-2 tại khu vực Novoozerne, bán đảo Crimea.

Một số mục tiêu quân sự khác cũng bị tấn công vào ngày 12-2, chẳng hạn trạm radar RSP-10 ở Crimea và nút mạng thông tin liên lạc ở khu vực do Moscow kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Ngoài ra, vào ngày 13-2, Ukraine đã tấn công một kho đạn của Nga gần làng Novoeokonomichne, tỉnh Donetsk.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV không kích quy mô lớn ở Nga, nhiều người thương vong

Ngày 14-2, người đứng đầu cơ quan y tế tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - ông Natalya Pashchenko nói rằng cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào LPR khiến 19 người thương vong, theo hãng thông tấn TASS.

“Theo số liệu mới nhất, 19 thường dân đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Tất cả đều là cư dân của ngôi làng, những người ở gần địa điểm đổ bộ hoặc đang ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công” - ông Pashchenko nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 20 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm 14-2.

“Qua đêm, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 20 UAV cánh cố định của Ukraine: 13 chiếc trên lãnh thổ CH Crimea, 2 chiếc trên vùng Oryol và các vùng Astrakhan, Bryansk, Kursk, Lipetsk và Moscow mỗi nơi 1 UAV” - theo bộ này.

Nga “hoang mang” trước cáo buộc tấn công Đại sứ quán Azerbaijan ở Kiev

Ngày 14-2, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự hoang mang trước những cáo buộc của Baku về các cuộc tấn công được cho là có chủ đích của Moscow nhằm vào đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev, theo TASS.

“Chúng tôi rất hoang mang trước những khẳng định của Baku về các cuộc tấn công tên lửa được cho là do Nga cố ý thực hiện nhằm vào đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng phía Azerbaijan đã được cung cấp những lời giải thích cần thiết một cách kịp thời” - theo tuyên bố của bộ này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vào ngày 21-11-2025, đại sứ Azerbaijan tại Moscow đã bày tỏ sự tiếc nuối chân thành về những thiệt hại đối với các tòa nhà và khuôn viên của phái đoàn ngoại giao Azerbaijan tại Ukraine. Ngoài ra, đại sứ cũng lưu ý rằng thiệt hại đối với khu phức hợp của phái đoàn ngoại giao Azerbaijan tại Kiev có thể do sự cố của hệ thống phòng không Ukraine, có lẽ là do tên lửa Patriot gây ra.

Bình luận của Moscow được đưa ra sau khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2 rằng Nga đã cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đại sứ quán của Azerbaijan trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14-2. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG AZERBAIJAN

“Đã có ba vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Azerbaijan tại Ukraine, và cũng có 3 vụ tấn công vào đại sứ quán Azerbaijan tại Ukraine” - ông Aliyev nói.

“Sau vụ tấn công đầu tiên, chúng tôi cho rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, và chúng tôi đã cung cấp cho các đồng nghiệp Nga toàn bộ tọa độ của các phái đoàn ngoại giao Azerbaijan, bao gồm cả bộ phận lãnh sự, các trung tâm văn hóa và mọi thứ khác. Mặc dù vậy, hai vụ tấn công nữa vẫn xảy ra. Vì vậy, đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Azerbaijan” - ông Aliyev nói thêm.