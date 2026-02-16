Ba Lan cân nhắc việc phát triển vũ khí hạt nhân 16/02/2026 05:22

(PLO)- Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông là "người ủng hộ mạnh mẽ việc tham gia dự án hạt nhân", viện dẫn mối đe dọa từ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Polsat hôm 15-2, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho rằng Ba Lan nên bắt đầu phát triển hệ thống phòng thủ hạt nhân, viện dẫn mối đe dọa từ Nga.

Ông Nawrocki tự mô tả mình là "người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia dự án hạt nhân" và lập luận rằng Warsaw nên phát triển chiến lược an ninh "dựa trên tiềm năng hạt nhân".

"Con đường này, với sự tôn trọng tất cả các quy định quốc tế, là con đường chúng ta nên đi. ... Chúng ta phải nỗ lực hướng tới mục tiêu này để có thể bắt đầu công việc. Chúng ta là một quốc gia nằm ngay trên biên giới của một cuộc xung đột” - Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: ANADOLU

Ba Lan là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, hiệp ước này chỉ công nhận năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân: Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Anh, theo đài RT.

Ông Nawrocki đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng gay gắt ở một số quốc gia châu Âu về việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ Moscow và sự xói mòn lòng tin vào Mỹ, theo tờ Politico.

Đơn cử, Thủ tướng Latvia Evika Siliņa đã phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước rằng “răn đe hạt nhân có thể mang lại cho chúng ta những cơ hội mới”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với Pháp về một cơ chế răn đe của châu Âu.

Nga chưa bình luận về phát ngôn trên của tổng thống Ba Lan. Tuy nhiên, RT cho rằng các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ lâu đã viện dẫn điều mà họ cho là mối đe dọa từ sự gây hấn của Nga để biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn của mình.

Moscow đã bác bỏ những tuyên bố đó là "vô lý" và là sự gieo rắc nỗi sợ hãi không có căn cứ.

Tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết một số quốc gia có thể đi đến kết luận rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đảm bảo tự vệ và chủ quyền trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.