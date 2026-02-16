ẢNH: Ông Kim Jong-un dự khánh thành khu phố cho thân nhân binh sĩ thiệt mạng trong xung đột Ukraine 16/02/2026 14:44

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ khánh thành một con phố mới ở thủ đô Bình Nhưỡng và đến thăm những căn nhà trong khu phố này, vốn dành cho thân nhân binh sĩ thiệt mạng trong xung đột tại Ukraine.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành con phố mới mang tên Saeppyol tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15-2.

Cùng ngày, ông Kim cùng con gái Kim Ju-ae đã đến thăm những căn nhà mới xây trong con phố, vốn dành cho các thân nhân của những binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và con gái Ju-ae tham dự lễ khánh thành khu phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng hôm 15-2. Ảnh: KCNA/AFP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim nói rằng con phố mới "được xây dựng nhờ khát vọng tha thiết của Tổ quốc, mong muốn rằng những sinh mạng quý giá của những người con ưu tú – những người đã bảo vệ những điều thiêng liêng nhất bằng cách hy sinh những gì quý giá nhất của mình – sẽ sống mãi".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và con gái Ju-ae tham dự lễ khánh thành khu phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng hôm 15-2. Ảnh: KCNA/EPA

Mô tả con phố này là "niềm tự hào của thế hệ chúng ta, là niềm kiêu hãnh của Bình Nhưỡng và nhà nước chúng ta", nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết con phố dành cho "gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, cũng như các chiến sĩ thuộc trung đoàn công binh, những người đã được điều động tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài".

Ông Kim lần đầu nhắc đến việc xây dựng con phố vào tháng 6-2025. Truyền thông Triều Tiên không nêu rõ phố Saeppyol có bao nhiêu căn nhà.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Ju-ae thăm phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng hôm 15-2. Ảnh: KCNA/YONHAP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và con gái Ju-ae thăm một gia đình trong phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng hôm 15-2. Ảnh: KCNA/AFP