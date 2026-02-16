ẢNH: Ông Kim Jong-un dự khánh thành khu phố cho thân nhân binh sĩ thiệt mạng trong xung đột Ukraine

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành con phố mới mang tên Saeppyol tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15-2.
Cùng ngày, ông Kim cùng con gái Kim Ju-ae đã đến thăm những căn nhà mới xây trong con phố, vốn dành cho các thân nhân của những binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim nói rằng con phố mới "được xây dựng nhờ khát vọng tha thiết của Tổ quốc, mong muốn rằng những sinh mạng quý giá của những người con ưu tú – những người đã bảo vệ những điều thiêng liêng nhất bằng cách hy sinh những gì quý giá nhất của mình – sẽ sống mãi".
Mô tả con phố này là "niềm tự hào của thế hệ chúng ta, là niềm kiêu hãnh của Bình Nhưỡng và nhà nước chúng ta", nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết con phố dành cho "gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, cũng như các chiến sĩ thuộc trung đoàn công binh, những người đã được điều động tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài".
Ông Kim lần đầu nhắc đến việc xây dựng con phố vào tháng 6-2025. Truyền thông Triều Tiên không nêu rõ phố Saeppyol có bao nhiêu căn nhà.