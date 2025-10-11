Đà Nẵng: Cháy lớn gần cửa hàng xăng dầu, lửa bao trùm 2 xe bồn 11/10/2025 19:45

(PLO)- Một vụ cháy lớn xảy ra ngay phía sau cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng, ngọn lửa bao trùm hai xe bồn và một container chứa xăng dầu.

Khoảng 17 giờ 40 ngày 11-10, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 (đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Ngọn lửa thiêu rụi hai xe bồn ngay phía sau một cửa hàng xăng dầu. Ảnh: PV

Theo ghi nhận, ngọn lửa lớn bốc lên ngay sau cây xăng, rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container bên trong chứa các phuy dầu, khiến khói lửa bốc cao nghi ngút.

Ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng và sử dụng bột chữa cháy để dập lửa.

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, rất may không có thiệt hại về người.