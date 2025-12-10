Hơn 50% giày bán ở Mỹ sản xuất tại Việt Nam 10/12/2025 20:36

(PLO)- Giày thể thao là một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, hơn 50% của bất kể đôi giày nào bán ở Mỹ đều sản xuất ở Việt Nam.

Ngày 10-12, tại TP.HCM, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2025 do Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức.

Với chủ đề "30 năm hợp tác kinh tế thương mại: Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới", các chuyên gia đã thảo luận thẳng thắn về những rào cản mới. Đáng chú ý là xu hướng điều chỉnh chính sách thương mại, gia tăng các biện pháp thuế quan của Mỹ cũng như các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển bền vững.

Khó dự đoán thuế đối ứng

Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch AmCham, nhận định Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn và người tiêu dùng Mỹ hiện là khách hàng lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, hàng hóa Mỹ xuất sang Việt Nam chưa nhiều do giá thành cao.

"Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy quá trình vận động chính sách để các dòng sản phẩm từ Mỹ đến Việt Nam thuận lợi hơn. Đây là điều Mỹ đang xem xét, làm cho hàng hóa Mỹ thâm nhập thị trường Việt Nam dễ dàng hơn", bà Foote nói.

Về thuế đối ứng, bà Foote cho rằng rất khó dự đoán. Doanh nghiệp cần hiểu thuế quan áp dụng lên ngành mình như thế nào. Ví dụ, ngành gia vị ít bị ảnh hưởng nhưng ngành đồ gỗ lại chịu tác động lớn.

Một vấn đề khác là quy tắc xuất xứ, có những lo ngại về việc sản phẩm Việt Nam chứa hàm lượng lớn nguyên liệu từ Trung Quốc. Do đó, việc nắm rõ nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng là cực kỳ quan trọng để giải tỏa băn khoăn này.

Nhiều nhà bán lẻ lớn đang tìm đối tác để mở rộng nhà cung cấp tại Việt Nam nhưng sự cạnh tranh với Indonesia, Malaysia hay Mexico rất gay gắt. Dù còn ngần ngại trước các quyết định mới, các công ty đều muốn chuỗi cung ứng bền vững. Việt Nam đã chứng minh năng lực đối tác lâu dài và cần tiếp tục phát huy điều đó.

AmCham khuyến nghị Việt Nam phát triển kinh tế số, năng lượng và hạ tầng mềm; giảm bớt gánh nặng hành chính, pháp lý càng sớm càng tốt. Các doanh nghiệp FDI không chỉ nhìn vào ưu đãi thuế mà quan trọng hơn, họ cần thấy Việt Nam là nơi "đất lành chim đậu".

Các đại biểu tại Diễn đàn. H.CHIẾN

Mỹ nhập khẩu hàng tỉ đôi giày mỗi năm

Đại diện Hiệp hội kinh doanh và thương mại giày dép Hoa Kỳ (FDRA), cho biết Mỹ nhập khẩu 2-3 tỉ đôi giày mỗi năm. Năm 2009, Trung Quốc chiếm gần 89% thị phần nhập khẩu vào Mỹ nhưng nay chỉ còn 49%, sự dịch chuyển đó đã hướng sang Việt Nam.

"Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất giúp chúng tôi đa dạng hóa nguồn cung. Thực tế, khoảng 95-96% lượng hàng nhập khẩu của chúng tôi hiện chỉ đến từ Trung Quốc, Indonesia và Campuchia", vị này nói.

Riêng với ngành da giày, việc tìm kiếm nguồn hàng rất khó khăn do chi phí đầu tư tại nước ngoài lớn. Tuy nhiên, ngành da giày Việt Nam đã làm được điều này, chen chân thành công vào thị trường Mỹ. Hiện nay, giày thể thao là một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.

"Hơn 50% giày bán ở Mỹ đều sản xuất ở Việt Nam. Hàng trăm triệu người dân Mỹ không có vấn đề gì đối với các sản phẩm này. Chúng tôi muốn hợp tác với các bạn theo tất cả những cách có thể", đại diện FDRA nhấn mạnh.

Vị này khẳng định Mỹ xác định Việt Nam là đối tác lâu dài. Tuy nhiên, đại diện FDRA cũng lưu ý về sức mua. Trong 14 tuần qua, giá giày dép tại Mỹ tăng nhanh, người tiêu dùng muốn mức chiết khấu tốt hơn nhưng các chương trình khuyến mãi đang giảm dần do giá nhập khẩu cao.

Ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Quốc tế và Chính sách hội nhập, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Công Thương), cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tái cấu trúc thị trường xuất khẩu, nâng cấp chuỗi giá trị và đầu tư công nghệ.

"Chỉ khi nâng cao được năng lực nội tại, doanh nghiệp mới có thể đứng vững trước biến động chính sách và biến thách thức thành cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững", ông Thắng nhấn mạnh.