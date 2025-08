Bộ Công Thương thông tin về mức thuế đối ứng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam 01/08/2025 17:00

Bộ Công Thương cho biết, rạng sáng 1-8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng.

Theo đó, Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Từ cuối tháng 4, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, thành viên gồm Lãnh đạo và cán bộ của các Bộ và cơ quan: Công Thương, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế đối ứng 20%. Ảnh minh hoạ: Ngọc Sơn

Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…

Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, năm 2024, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ đạt 149,7 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỉ USD và nhập khẩu 13,1 tỉ USD. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ là 123,5 tỉ USD, xếp thứ 3 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ (sau Trung Quốc và Mexico).

Trong 5 tháng đầu năm 2025, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ đạt 77,4 tỉ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỉ USD (tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2024) và nhập khẩu 5,7 tỉ USD (tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ là 64,8 tỉ USD (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024), xếp thứ 4 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ (sau Trung Quốc, Mexico và Iceland).