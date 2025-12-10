Người Việt mất 18.900 tỉ đồng vì lừa đảo mạng: Cấp thiết phổ cập tài sản số 10/12/2025 20:10

(PLO)- Chương trình “Phổ cập Tài sản số” dự kiến tiếp cận 1 triệu học viên trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực số, tăng cường bảo vệ người dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển minh bạch của hệ sinh thái tài sản mã hoá.

Chiều 10-12, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) phối hợp cùng Học viện Đào tạo VBI triển khai chương trình “Phổ cập Tài sản số”. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SiHub) với chủ đề “An toàn bảo mật và Tuân thủ cho Tài sản mã hoá”.

Chương trình dự kiến tiếp cận 1 triệu học viên trên toàn quốc trong năm 2026. Mục tiêu chính nhằm nâng cao năng lực số, tăng cường bảo vệ người dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển minh bạch của hệ sinh thái tài sản mã hoá.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế (thuộc HIDS), nhận định năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường tài sản số Việt Nam.

Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa và Nghị quyết thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế (bốn trụ cột).

Theo ông Hải, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn mới, chuyển từ thị trường tự phát sang thị trường được quản lý minh bạch. Hành lang pháp lý hiện nay đã dần tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, cộng đồng trở nên cấp thiết. Điều này giúp người dân và các tổ chức tham gia thị trường một cách an toàn, có trách nhiệm.

Do đó, HIDS phối hợp cùng Học viện Đào tạo VBI và các đối tác chiến lược tổ chức các chuyên đề về công nghệ, an toàn thông tin và pháp lý.

HIDS cùng các đối tác ký kết hợp tác triển khai chương trình phổ cập tài sản số. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo bà JLo Trần, sáng lập Học viện Đào tạo VBI, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nóng của nền kinh tế số. Cụ thể, Việt Nam đứng trong top 4 toàn cầu về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa năm 2025.

Báo cáo của TripleA ghi nhận Việt Nam có 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa. Ước tính cứ bốn người lớn thì có một người sở hữu loại tài sản này. Con số này cho thấy lượng người tham gia thị trường tại Việt Nam rất lớn.

Tuy nhiên, báo cáo An ninh mạng năm 2024 cho thấy Việt Nam xếp thứ ba Đông Nam Á về số vụ lừa đảo tài chính, sau Thái Lan và Indonesia. Hơn 40.000 vụ việc đã được ghi nhận trong nửa đầu năm 2024. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thống kê thiệt hại liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2024 lên tới 18.900 tỉ đồng.

Bà JLo Trần đánh giá năm 2025 là thời điểm may mắn khi Việt Nam đã thông qua bốn “trụ cột” pháp lý quan trọng. Nhờ đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ phát triển bền vững hơn. Đây là lý do ban tổ chức chọn chủ đề trọng tâm là an toàn bảo mật và tuân thủ.

Ngoài ra, đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) ở bất kỳ khu vực nào, chiến lược tài chính số, tài sản mã hóa luôn được coi trọng. Các IFC tại Hồng Kông, Singapore hay UAE đều xem đây là chiến lược then chốt. Chương trình này được xem là bước chuẩn bị nền tảng nhân lực hiểu biết pháp lý cho sự vận hành của IFC tại Việt Nam.

"IFC kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy tài chính số, Fintech, công nghệ Blockchain và thị trường tài sản mã hóa tại khu vực. Việc chuẩn bị lực lượng hiểu về an toàn và tuân thủ đóng vai trò tiên quyết cho sự thành công này", bà JLo Trần nhấn mạnh.