Nhiều đột phá chính sách mang đến thêm kênh đầu tư sinh lời mới 22/10/2025 15:21

(PLO)- Theo quan điểm của các chuyên gia, các đột phá chính sách gần đây đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trên thị trường vàng, khơi thông điểm nghẽn của thị trường tài sản mã hóa và mang đến thêm cơ hội đầu tư mới.

Sáng nay 22-10 tại Hà Nội, trang tin Nhịp sống Kinh doanh - BizLIVE tổ chức diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược". Diễn đàn gồm 2 phiên thảo luận được điều phối bởi TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Những kênh đầu tư truyền thống có nhiều tiềm năng

Tham luận tại diễn đàn, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc với nhiều tín hiệu kinh tế - vĩ mô tích cực. Các cải cách chính sách kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tối đa hóa động lực tăng trưởng, đặc biệt trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong bối cảnh nền kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng bứt phá với sự kết hợp của những động lực truyền thống và động lực tăng trưởng mới, ông Huỳnh Minh Tuấn cho rằng nhà đầu tư cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc đa dạng các kênh phân bổ tài sản.

Với thị trường chứng khoán, theo ông Tuấn, trong trung và dài hạn sẽ rất tiềm năng với sự hỗ trợ của 3 yếu tố chính. Thứ nhất là thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên Thị trường mới nổi - vừa cải thiện hình ảnh thị trường vừa kích hoạt dòng vốn thụ động quy mô lớn từ các quỹ ETF toàn cầu, tạo hiệu ứng tái định giá rõ nét.

Với kênh tiền gửi và lãi suất, ông Tuấn dự báo lãi suất sẽ duy trì mức thấp trong năm 2026, lãi suất huy động có thể tăng nhẹ lên mức quanh 5,2% - 5,3%. Môi trường lãi suất rẻ có khả năng duy trì ở mức thấp trong vòng 12 tháng tới.

Trong khi đó, vàng – bạc và kim loại quý tăng giá mạnh và trở thành kênh trú ẩn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng, càng thúc đẩy giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới, cộng thêm việc cấm xuất khẩu đất hiếm. Trong thời đại bất ổn, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, giá vàng tăng 56% nhờ ba động lực chính: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng làm tăng sức hấp dẫn của vàng; lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn; nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương.

Còn với bạc, ông Tuấn cho biết, bạc vật chất được quan tâm gần đây khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và tâm lý nhiều nhà đầu tư khi so sánh với vàng. Tuy nhiên, xét về dài hạn, bạc chủ yếu mang tính đầu cơ ngắn hạn. Trong khi đó, vàng vẫn là kênh đầu tư phù hợp hơn cho chiến lược phân bổ dài hạn.

Nói về Nghị định 232 (Kinh doanh vàng), chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng xóa được độc quyền vàng, nhưng quy định dường như vẫn quá chặt chẽ, quy định vốn tối thiểu 1.000 tỉ đồng rất ít doanh nghiệp đáp ứng, ngân hàng trên 10.000 tỉ đồng, như vậy hoàn toàn có thể quay lại độc quyền nhóm. Trước đây từng có 10, 12 thương hiệu vàng khác nhau, còn với Nghị định 232 mới có vài doanh nghiệp vàng đáp ứng vậy, như vậy hoàn toàn có thể băn khoăn về khả năng độc quyền nhóm.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong ngành vàng, công nghệ và kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Với các công ty vàng bạc có vốn điều lệ như trên rất ít doanh nghiệp tham gia được. Cần có những sửa đổi, hiệu chỉnh làm sao cho hợp lý hơn. Với mô hình thành lập sàn giao dịch với các tiêu chí minh bạch công khai, huy động nguồn vàng trong dân, với quan điểm cá nhân, nhiều khả năng nguồn cung vàng có thể tăng lên trong trung và dài hạn.

Nhà đầu tư có thêm lựa chọn mới nhờ hành lang chính sách mở rộng

Ngoài các kênh trên, lớp tài sản mã hóa đang được đẩy mạnh trong năm 2025 theo hướng “cởi mở nhưng có kiểm soát” với bước ngoặt là sự ra đời của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Kinh tế - Tài chính, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, thị trường tiền mã hóa và Nghị quyết 05 là một trong những đề tài đang được quan tâm nhiều nhất từ giờ đến đầu năm 2026.

Ông Nghiêm Minh Hoàng (bên phải), Chuyên gia Kinh tế - Tài chính, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA). Ảnh: NGỌC DIỆP

Binance thống kê có khoảng 21 triệu tài khoản tại Việt Nam, còn theo ChainAnalysis tổng giá trị giao dịch khoảng 200 tỉ USD. Cơ hội đầu tiên và chắc chắn là những doanh nghiệp đầu tiên tham gia sẽ có nhiều cơ hội, doanh nghiệp sẽ được tiên phong tham gia vào sàn mã hóa. Trên thế giới đang có 850 sàn, Việt Nam dự kiến sẽ có 5 sàn đầu tiên.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng cần phải nhìn nhận 3 thách thức. Trong đó, thách thức về pháp lý là những thay đổi chính sách của Chính phủ, ban đầu cấm hoàn toàn, và rồi sau đó tháng 6 bắt đầu công nhận, rồi đưa vào thí điểm và đưa vào tham gia thị trường chính thức.

Trong Nghị quyết 05, yêu cầu vốn điều lệ của doanh nghiệp tham gia phải đạt 10.000 tỉ, quy định chuyển tài sản mã hóa nước ngoài về Việt Nam, ngoài ra, tài sản phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, ngoài ra là các vấn đề công nghệ, bảo mật…

Ông Lê Bảo Nguyên, Phó tổng giám đốc SSID nhận định tài sản mã hoá là một thị trường rất rủi ro. Vì vậy, khi xảy ra những rủi ro doanh nghiệp phải biết cách xử lý.

Ông Lê Bảo Nguyên - Phó Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ số SSI (SSID) (bên phải).

﻿Ảnh: NGỌC DIỆP

Ông Nguyên phân tích, Nghị quyết về tài sản mã hoá vừa rồi khá thận trọng. Ví dụ như việc vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng sẽ là một điều kiện để nhằm để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư để khi xảy ra vấn đề. Với vốn điều lệ như vậy, rủi ro như vậy và phải đầu tư rất nhiều tiền vào các hạ tầng công nghệ thì đây sẽ là cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải là cuộc chơi của các startup. Chỉ các định chế tài chính mới đủ công nghệ, vốn, khách hàng để có thể đi đầu và chịu những rủi ro đấy. Những người đi sau có thể học hỏi, tránh rủi ro.

Nói về mức độ sẵn sàng của SSID khi tham gia vào thị trường tài sản mã hóa, ông Nguyên cho biết, 3 năm trước khi SSID bắt đầu chuẩn bị cho mô hình này, từng nghĩ mất đến 5 năm để đạt được những thứ như ngày hôm nay.

3 năm vừa qua, SSID đã làm được rất nhiều thứ: Tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý, tham vấn nhà quản lý. Vừa qua, công ty cũng đã phối hợp với SSIAM tổ chức một sự kiện quy tụ sự tham dự của các sàn giao dịch và các nhà phát hành lớn nhất thế giới với hơn 20.000 người tham dự, các nhà đầu tư rất năng động, sẵn sàng tham gia thị trường tuy nhiên cần đến sự dẫn dắt của nhà tạo lập thị trường.

Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng hạ tầng của tài sản mã hoá. Thị trường tài sản mã hóa không chỉ là sàn mà là hệ sinh thái: Quỹ đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư, kết nối với các đối tác nước ngoài, vốn, quan hệ… Doanh nghiệp đi tiên phong có lợi thế có thời gian để xây dựng hệ sinh thái. Sự chuẩn bị của SSID trong thời gian vừa qua đã mang lại nhiều kết quả tốt.