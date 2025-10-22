Đảo chiều bất ngờ, giá vàng thế giới giảm sâu 22/10/2025 07:39

(PLO)- Nhà đầu tư cần cẩn trọng với khả năng sẽ có nhiều động thái chốt lời của nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới trong ngắn hạn.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ rất mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 5,3% xuống ngưỡng 4.115,26USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 giảm 5,7% xuống 4.109,10USD/ounce.

Vàng là tài sản được ưa thích của nhiều người dân. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng thế giới có thể đương đầu làn sóng chốt lời trong ngắn hạn

Trước đó vào ngày thứ Hai đầu tuần (20-10), giá vàng thế giới từng lập ngưỡng cao kỷ lục 4.381,21USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 60% trong năm nay do các yếu tố bất ổn địa chính trị cũng như kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất cũng như kỳ vọng mua mạnh vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước.

Tuy vậy phiên giao dịch ngày 21-10 trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ mạnh ngay từ đầu phiên. Giá vàng hạ rất sâu từ ngưỡng 4.260USD/ounce của phiên liền trước xuống sát mốc khoảng 4.090USD/ounce vào lúc khoảng gần 11h sáng theo giờ New York.

Ở thời điểm này, giá vàng hạ khoảng 170USD/ounce. Còn nếu so với ngưỡng đỉnh cao chưa từng thấy thiết lập trong phiên trước đó, giá vàng thế giới mất khoảng 291USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới phiên ngày 21-10. Ảnh: Kitco News

Tuy nhiên, sau 11h sáng, mức hạ của giá vàng thế giới giảm đi khá nhiều. Giá vàng gần như đi ngang ngưỡng khoảng 4.120USD/ounce trong suốt thời gian còn lại của phiên và chốt phiên ở mức 4.115,26USD/ounce.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận xét: “Việc giá vàng thế giới hạ có thể đoán trước được, tuy nhiên mức hạ rất sâu trong phiên này có thể khiến không ít nhà đầu tư thận trọng và có thể tiếp tục bán ra chốt lời trong ngắn hạn”.

Một yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là biến động của đồng USD. Đồng USD tăng giá 0,4%, vàng vì vậy trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia phân tích tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, phân tích: “Tâm lý chuộng các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu phát đi tín hiệu tiêu cực cho diễn biến giá vàng thế giới”.

Không ít chuyên gia tại các tổ chức tài chính/ngân hàng hàng đầu thế giới vẫn tin rằng trong ngắn hạn, việc Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại, khả năng Mỹ - Trung Quốc đạt được thỏa thuận về thương mại trong tuần tới có thể khiến giá vàng thế giới hạ trong vòng từ 2 đến 3 tuần sắp tới.

Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 151,5 - 152,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,07 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua. Nguồn: GV

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 149,60 – 151,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 149,70 – 152,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156,50 – 159,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.123 – 26.353 đồng/USD (mua vào – bán ra).