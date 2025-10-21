Các tổ chức tài chính quốc tế đang đồng ý về điều này với giá vàng 21/10/2025 14:05

(PLO)-Các tổ chức tài chính quốc tế đều nhận định giá vàng vẫn có xu hướng tăng.

Trong nhận định mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng CIBC (Canada) cho biết, sự bất ổn kinh tế đã tạo ra sự tăng trưởng rất nhanh đối với vàng.

"Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một thiết lập kinh tế vĩ mô tích cực cho vàng. Chúng tôi dự đoán sự bất ổn về chính sách thuế quan sẽ tiếp diễn, và tin rằng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động tiêu cực của các loại thuế quan đã và sắp được áp dụng đối với sức mua của người tiêu dùng" - tổ chức tài chính quốc tế này cho biết.

CIBC đánh giá, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, nhằm tránh phụ thuộc vào đồng USD. Tổ chức tài chính quốc tế này cũng nâng cấp đáng kể dự báo giá vàng năm trong năm 2026 với mức tăng bình quân là 4.500 USD/ounce, tương đương 144 triệu đồng/lượng.

Một tổ chức tài chính quốc tế khác là UBS Global Wealth Management cho biết, những bất ổn ngày càng tăng về chính trị và thương mại đang thúc đẩy đà tăng gần đây của vàng.

Lãi suất thực tế thấp hơn, đồng USD yếu đi, nợ công chính phủ nhiều nước tăng lên, và bất ổn địa chính trị có thể đẩy kim loại quý này lên mức 4.700 USD/ounce (150 triệu đồng/lượng) trong thời gian tới.