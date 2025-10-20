Điều gì khiến giá vàng có thể lao dốc mạnh? 20/10/2025 14:02

(PLO)- Giá vàng có khả năng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới trước áp lực từ nhiều yếu tố.

Giá vàng thế giới hôm nay (20-10) ở mức 4.237 USD/ounce, tương đương 136 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần, giá vàng đã giảm nhẹ 13 USD/ounce, khoảng 120.000 đồng/lượng.

Theo giới phân tích, dù vẫn ở mức trên 4.000 USD/ounce, giá vàng có khả năng lao dốc vì một số yếu tố.

Cụ thể, nếu chỉ số USD Index bứt phá bền vững trên mốc 100 điểm, giá vàng có thể chịu áp lực.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Tuy nhiên, giá vàng có thể đối mặt với trở ngại nếu Fed có lập trường cứng rắn hơn. Kịch bản này có thể xảy ra vì Fed điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu lạm phát. Ngoài ra, chính sách thuế quan của ông Trump cũng đang tác động lên giá cả hàng hóa.

Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng tăng mạnh năm nay. Giới chuyên gia tin rằng một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể khiến giá vàng giảm sâu.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng cũng có thể giảm bớt. Điều này xảy ra nếu chính phủ Mỹ ngừng đóng cửa hoặc căng thẳng thương mại với Trung Quốc được xoa dịu. Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là một tín hiệu về khả năng này.

Một số chuyên gia còn đưa ra kịch bản Tổng thống Mỹ bán vàng dự trữ. Mục đích có thể là để chống lại việc chính phủ đóng cửa hoặc để giảm nợ công.

Nếu Mỹ bán ra kho dự trữ vàng khi giá đang ở mức kỷ lục, thị trường sẽ chịu tác động đáng kể. Theo đó, giá vàng sẽ chịu áp lực giảm ngay lập tức. Việc bán đột ngột với khối lượng lớn sẽ làm tăng nguồn cung toàn cầu, khiến giá vàng lao dốc.