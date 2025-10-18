Niềm vui mới của người mua vàng 18/10/2025 12:10

(PLO)- Dù giá vàng đang có nhiều biến động nhưng người mua vàng dài hạn vẫn yên tâm với giá trị tài sản của mình.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng HSBC cho biết thị trường vàng có khả năng tiếp tục đẩy giá lên cao hơn trong nửa đầu năm 2026. Giá vàng hoàn toàn có thể đạt đỉnh 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng) vào một thời điểm nào đó trong nửa đầu năm 2026.

HSBC nhận định đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Đó là căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng tiền đổ vào vàng của các quỹ ETF vàng ngày càng tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Các vấn đề về sự không chắc chắn của nền kinh tế liên quan đến thuế quan, hay bất ổn chính sách và nợ công Mỹ gia tăng cũng là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Standard Chartered nhận định, vàng sẽ đạt mức trung bình 4.488 USD/ounce (144 triệu đồng/lượng) vào năm 2026, xuất phát từ các yếu tố cấu trúc rộng lớn hơn đang hỗ trợ thị trường vàng như Mỹ giảm lãi suất, lực cầu mạnh từ các nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Theo Gold Price, người mua vàng đang có lợi nhuận rất cao vì giá vàng đã vượt qua mốc 4.000 USD. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua lãi đến 646 USD/ounce, tương đương 20,7 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua lãi đến 975 USD/ounce, tương đương 31,3 triệu đồng/lượng.