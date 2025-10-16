Lý do người mua vàng không bán chốt lời dù giá cao 16/10/2025 13:54

(PLO)-Thị trường vàng hiện đang thiếu người bán chứ không phải người mua vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay (16-10) chạm mức 4.232 USD/ounce, tương đương 136 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tiếp tục cho thấy các yếu tố nền tảng vững chắc, hỗ trợ giá duy trì ở mức kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kitco, ông John Merrill, Chủ tịch Quỹ Tanglewood Total Wealth Management cho biết, thị trường vàng đang thiếu người bán dù giá ở mức cao. Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư chưa muốn chốt lời vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh.

"Vàng hiện chiếm khoảng 12% tổng danh mục đầu tư của quỹ, một tỷ lệ vượt mức so với mục tiêu phân bổ ban đầu là 10%. Tôi đã lạc quan về vàng từ năm 2023, ban đầu chỉ phân bổ 5-6%. Nhìn về phía trước, quỹ không thấy lý do gì để chốt lời ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ vàng vì không có gì thay thế được vàng" - ông John Merrill nói.

Theo ông Merrill, nợ chính phủ toàn cầu gia tăng hiện là yếu tố lớn nhất thúc đẩy nhu cầu về vàng. Do đó, các nhà đầu tư đang bảo vệ tài sản của mình bằng cách mua vàng vì sức mua đồng tiền giấy đang giảm.

Đồng thời, cuộc chiến thương mại toàn cầu leo thang đang làm xói mòn niềm tin vào USD như một đồng tiền dự trữ của thế giới. Do đó, vàng đã trở thành giải pháp thay thế, bởi vì không có loại tiền tệ nào đủ lớn, đủ ổn định, hoặc đủ tự do để hoạt động như một đồng tiền dự trữ.

Theo Gold Price, người mua vàng đang có lợi nhuận tốt vì giá vàng liên tục lập đỉnh. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 500 USD/ounce, tương đương 16 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 872 USD/ounce, tương đương 28 triệu đồng/lượng.