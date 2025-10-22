Đại biểu lo ngại giá bất động sản, giá vàng tăng 22/10/2025 05:56

(PLO)- Đại biểu cho rằng giá bất động sản tăng gần như “không thể kiểm soát” tạo sự bất ổn liên quan tới nhà ở, khiến không chỉ người có thu nhập thấp, trung bình mà cả công chức cũng không thể nào mua được nhà với tốc độ tăng phi mã hiện nay.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại trước việc giá thị trường bất động sản, thị trường vàng tăng cao “gần như không kiểm soát được”.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: QH

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) cho rằng việc “không thể kiểm soát” này khiến cho giá tăng cao, đặc biệt là giá nhà chung cư, dù chúng ta không thiếu các quy định tại Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng…

Điều này tạo sự bất ổn liên quan tới nhà ở không chỉ cho người có thu nhập thấp mà cả những người có thu nhập trung bình và khá. “Công chức cũng không thể nào mua được nhà với tốc độ tăng phi mã của bất động sản hiện nay” - ông Thành nói.

Với thị trường vàng, dù cũng đã có nhiều quy định, giá vàng vẫn tăng liên tục, tạo ra nhiều điểm nghẽn và khiến người dân tiếp cận thị trường gặp khó khăn. Ông Thành dẫn chứng có những người chia sẻ không thể mua nổi ngay cả chiếc nhẫn cưới.

Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nói bất động sản đang có bóng dáng “một thị trường bong bóng”, cũng như nhiều vấn đề bất cập khác. Ông chỉ rõ giá cả tiêu dùng, giá vàng, giá nhà đều tăng dẫn đến đời sống của người dân rất khó khăn trong thời gian qua.

Cả hai vị đại biểu Quốc hội đều đề nghị Chính phủ cần đánh giá và có giải pháp để thị trường vàng, bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh.

Góp ý cụ thể, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng Luật Đất đai năm 2024 đang được nghiên cứu sửa đổi để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; trong đó có vấn đề liên quan tới giá đất, tài chính đất đai. Nhấn mạnh cần giải quyết bài toán đồng bộ, đại biểu Hoàng Anh đề xuất cần quan tâm, nghiên cứu, sớm đẩy mạnh mở rộng việc thu thuế trong biến động tài sản đất đai.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (Phú Thọ) chỉ ra thực trạng giá vàng trong nước luôn chênh lệch với giá thế giới. Từ đầu năm đến nay, khi giá vàng thế giới chỉ hơn 3.000 USD/ounce, chuyên gia đã dự báo cuối năm nay sẽ lên 4.000 USD/ounce nhưng chúng ta lại có chính sách hạn chế không cho mua vàng (nhập khẩu vàng).

Thực tế này trái ngược với cả thế giới, khi Trung Quốc, Ấn Độ và các nước, kể cả nước phát triển đều tăng tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao và tăng một cách rất đột biến.

Bà Hà đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá lại việc tích trữ vàng trong dân cùng các chính sách quản lý thị trường vàng, nếu không quản lý tốt có thể sẽ dẫn đến mất tài sản của người dân, doanh nghiệp. Lý do bởi khi dự báo giá vàng còn tăng cao, có thể dẫn tới nguy cơ mua chui, mua vàng không đảm bảo chất lượng.