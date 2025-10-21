Giá vàng thế giới tăng mạnh sau phiên giảm sốc 21/10/2025 07:47

(PLO)- Không ít chuyên gia đang dự báo về khả năng giá vàng thế giới sẽ chạm mức 5.000USD/ounce vào năm sau.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng hơn 2%. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 2,3% lên 4.346,39USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 3,5% lên 4.359,40USD/ounce.

Trong tuần qua, khá nhiều người dân Hà Nội giao dịch vàng. Tuy nhiên trong ngày đầu tuần, theo ghi nhận của PLO, số lượng người giao dịch vàng đã không còn đông như tuần trước, số lượng vàng mỗi người được mua cũng không còn bị hạn chế. Ảnh: NGỌC DIỆP

Kỳ vọng giảm lãi suất đẩy tăng giá vàng thế giới

Theo phân tích của các chuyên gia, yếu tố trực tiếp đẩy tăng giá vàng thế giới chính là kỳ vọng Mỹ tiếp tục hạ lãi suất cũng như nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng. Cùng lúc đó, nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng như số liệu lạm phát Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này.

Phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá vàng thế giới đã biến động rất mạnh. Giá vàng thế giới chạm ngưỡng cao kỷ lục 4.378,69USD/ounce trong phiên, tuy nhiên sau đó lại giảm rất mạnh.

Ở thời điểm chốt phiên, giá vàng thế giới hạ 1,8% và như vậy ghi nhận mức giảm trong phiên sâu nhất tính từ giữa tháng 5. Yếu tố trực tiếp tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có những động thái làm giảm căng thẳng với Trung Quốc.

Theo phân tích của giám đốc điều hành quỹ CPM Group, ông Jeffrey Christian, những nỗi lo về chính trị và kinh tế đẩy tăng giá vàng thế giới ngay sau phiên giảm sốc tuần trước.

“Chúng tôi cho rằng giá vàng thế giới sẽ vẫn tiếp tục tăng trong vài tuần và vài tháng nữa, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng thế giới sớm chạm mốc 4.500USD/ounce”- ông Christian dự báo.

Tính đến hết ngày thứ Hai, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa được hơn 20 ngày sau khi các thượng nghị sỹ Mỹ vẫn không thể thống nhất được về định hướng chính sách. Việc Chính phủ Mỹ kéo dài tình trạng đóng cửa khiến cho nhiều chỉ số quan trọng của kinh tế Mỹ bị trì hoãn công bố. Các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách Mỹ thiếu đi các dữ liệu quan trọng trước thềm cuộc họp bàn chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Nhà đầu tư hiện đang dự báo gần như chắc chắn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tuần tới. Ngoài ra, dự kiến sẽ còn thêm một lần hạ lãi suất khác vào tháng 12. Giá vàng thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những cập nhật về đối thoại thương mại Mỹ - Trung Quốc vào tuần tới. Ngày thứ Sáu vừa rồi (17-10), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng thế giới chạm ngưỡng 5.000USD/ounce ở một thời điểm nào đó vào năm sau. Kịch bản đó sẽ xảy ra trong trường hợp các vấn đề địa chính trị trở nên xấu đi, đó cũng chính là điều đang diễn ra hiện nay”, ông Christian nói.

Giá vàng miếng SJC duy trì quanh mức 151 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 150,50 – 151,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 148,00 - 150,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 148,00 – 151,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 155,50 – 158,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.116 – 26.356 đồng/USD (mua vào – bán ra).