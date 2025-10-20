Thị trường vàng thế giới chịu áp lực chốt lời sau thời gian giá tăng 20/10/2025 08:01

(PLO)- Giá vàng thế giới vẫn có động lực tăng mạnh nhưng một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng ở thời điểm này.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường vàng thế giới chứng kiến áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, nếu tính cả tuần và chuỗi nhiều tuần qua, giá vàng vẫn có một khoảng thời gian tăng rất ấn tượng.

Trưởng bộ phận chiến lược tại Bank of America, ông Paul Ciana, cảnh báo cứ mỗi đợt giá vàng tăng được 7 tuần, trong 4 tuần sau đó, giá vàng sẽ hạ. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới tăng 25% trong 9 tuần

Lần thứ 5 tính từ thập niên 1970, giá vàng thế giới có chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Lần gần nhất giá vàng từng có chuỗi 9 tuần tăng là từ đầu tháng 6 cho đến đầu tháng 8-2020.

Phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giao dịch lần gần nhất ở mức 4.252,20USD/ounce, giảm 1,69% trong phiên. Tuy nhiên, nếu tính cả tuần, giá vàng vẫn tăng được 6%. Dù rằng áp lực bán mạnh vào phiên gần nhất, mức tăng của giá vàng trong suốt 9 tuần qua vẫn cao hơn so với mức tăng của khoảng thời gian tương tự 5 năm trước.

Tính trong khoảng thời gian 9 tuần vừa rồi, giá vàng tăng đến 25%, cao hơn nhiều so với mức tăng 19% của giai đoạn 9 tuần, từ tháng 6 đến tháng 8-2020.

Dù rằng giá vàng thế giới vẫn có động lực tăng mạnh, một số chuyên gia phân tích cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng ở thời điểm này.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ FxPro, ông Alex Kuptsikevich, phân tích: “Trong lịch sử giá vàng thế giới, chưa từng bao giờ có giai đoạn nào giá tăng đến 10 tuần liên tiếp”.

Cũng trong nghiên cứu mới nhất của ông, ông Kuptsikevich khẳng định thị trường vàng hiện đang trong tình trạng quá mua và rằng giờ ông đang có quan điểm bi quan. Chắc chắn trong ngắn hạn sẽ có điều chỉnh kỹ thuật.

Trong báo cáo công bố cách đây 2 tuần, trưởng bộ phận chiến lược tại Bank of America, ông Paul Ciana, cảnh báo rằng cứ mỗi đợt giá vàng tăng được 7 tuần, trong 4 tuần sau đó giá sẽ hạ.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ Blue Line Futures, ông Phillip Streible, cho biết nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào khả năng sẽ có những biến động giá chuẩn bị tới khi làn sóng chốt lời gia tăng. Trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng mất đến 2%, ông Streible cho rằng phiên sụt giảm này nên được nhìn nhận trong bối cảnh giá đã tăng nóng trong thời gian vừa qua.

Khi Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, diễn biến thị trường vàng sẽ vẫn phụ thuộc vào các thông tin từ lĩnh vực tư nhân của Mỹ. Các số liệu kinh tế được công bố trong tuần này bao gồm số lượng nhà đang xây dựng tại Mỹ (ngày thứ Năm), chỉ số CPI và chỉ số ngành sản xuất Mỹ do S&P công bố.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu cuối tuần qua

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 149,50 – 151,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu ngày thứ Bảy tuần vừa rồi (18-10).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135,17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 148,00 – 150,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 148,00 – 151,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 155,50 – 158,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank sáng nay ở mức 26.116 – 26.356 đồng/USD (mua vào – bán ra).