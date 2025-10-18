Tuyên bố của Tổng thống Mỹ khiến giá vàng thế giới đột ngột giảm rất mạnh 18/10/2025 07:48

(PLO)- Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc, vì vậy những căng thẳng của thị trường liên quan đến xung đột thương mại giữa hai nước giảm đi, giá vàng thế giới hạ mạnh.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới hạ sâu. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 2,6% xuống 4.211,48USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 2,1% xuống 4.213,30USD/ounce.

Khá đông người dân Hà Nội đã đẩy mạnh mua bán vàng trong những ngày gần đây.

﻿Ảnh: CTV

Tổng thống Trump có quan điểm mềm mỏng với Trung Quốc

Nguyên nhân quan trọng kéo giá vàng thế giới hạ chính là việc đồng USD tăng giá và Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc đánh thuế toàn diện với Trung Quốc chắc chắn sẽ không được duy trì.

Trước đó trong tuần, giá vàng thế giới vượt mốc 4.300USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử. Dù có phiên giảm vào cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng đến 4,8% trong tuần.

Sau nhiều phiên tăng rất mạnh, phiên giao dịch ngày thứ Sáu diễn biến đầy kịch tính. Từ trước khi thị trường giao dịch, các chỉ số tương lai của thị trường đã cho thấy giá vàng thế giới sẽ giảm sâu. Khi thị trường chính thức bắt đầu giao dịch, giá vàng thế giới lập tức hạ sâu.

Từ ngưỡng 4.325USD/ounce đóng cửa phiên liền trước, giá vàng trên thị trường New York hạ xuống sát mốc 4.280USD/ounce, tức giảm đến 45USD/ounce so với mức chốt phiên liền trước. Giá vàng sau đó hồi phục lên ngưỡng 4.320USD/ounce trong khoảng hơn 1 tiếng và sau đó lại giảm sâu. Ở mức đáy trong phiên, giá vàng thế giới rơi xuống sát mốc 4.200USD/ounce vào lúc khoảng 2h chiều và sau đó đóng cửa ở quanh ngưỡng này.

Nếu không có phiên sụt giảm rất mạnh vào ngày thứ Sáu, giá vàng đã có thể có tuần tăng giá mạnh nhất tính từ tháng 9-2008, khi mà vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nói: “Tôi nghĩ quan điểm của Tổng thống Trump chuyển sang hướng mềm mỏng hơn đã giúp thị trường biến động”.

Diễn biến giá vàng thế giới phiên gần nhất. Nguồn: Kitco

Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc, chính vì vậy những căng thẳng của thị trường liên quan đến xung đột thương mại giữa hai nước giảm đi.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 64% trong năm nay do những yếu tố liên quan đến căng thẳng địa chính trị, làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương, việc nhiều nước trên thế giới giảm việc nắm giữ tài sản bằng đồng USD và dòng tiền vào mạnh các quỹ đầu cơ vàng trên thế giới. Ngoài ra, những kỳ vọng về cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ cho giá trị của vàng.

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Standard Chartered, bà Suki Cooper, dự báo: “Chúng tôi tin rằng giá vàng thế giới sẽ ở ngưỡng trung bình 4.488USDounce và rồi tiếp tục tăng nếu các yếu tố cấu trúc thị trường hỗ trợ cho giá vàng”.

Mới đây, ngân hàng HSBC nâng dự báo giá vàng thế giới trung bình năm 2025 lên thêm 100USD/ounce lên 3.455USD/ounce, đồng thời dự báo giá vàng thế giới sẽ có thể chạm ngưỡng 5.000USD/ounce trong năm 2026.

Giá vàng miếng SJC ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 151,00 – 153,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135,17 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua. Nguồn: GV

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 150,00 – 152,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 151,00 – 153,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156,50 – 159,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.116 – 26.356 đồng/USD (mua vào – bán ra).