Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, vượt mốc 4.300USD/ounce 17/10/2025 08:31

(PLO)- Giá vàng thế giới đã tăng hơn 60% trong năm nay và được hỗ trợ bởi làn sóng mua vàng của các ngân hàng Trung ương,...

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (17-10) trên thị trường New York, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên ngưỡng cao kỷ lục.

Giá vàng thế giới giao ngay tăng 2,6% lên 4.316,99USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 2,5% lên 4.304,60USD/ounce. Trong phiên đã có lúc giá vàng thế giới chạm ngưỡng 4.335USD/ounce.

Dù cửa hàng kinh doanh vàng đã treo biển hết hàng, nhiều người dân vẫn xếp hàng ở ngoài. Ảnh: NGỌC DIỆP

Loạt yếu tố đẩy tăng giá vàng thế giới

Theo phân tích của các chuyên gia, nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới hiện đang lo lắng về chất lượng tín dụng trong nền kinh tế, những kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ, bên cạnh căng thẳng thương mại giữa các nước.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 7% và chạm ngưỡng 4.300USD/ounce vào ngày thứ Năm. Như vậy, giá vàng thế giới đã tiếp tục đà tăng rất mạnh từ tháng 8 đến nay. Làn sóng mua mạnh đã không chỉ diễn ra trên thị trường vàng mà đã lan sang nhiều thị trường kim loại quý khác ví như bạc.

Nhà đầu tư hiện đang dự đoán về khả năng sẽ có ít nhất một lần hạ lãi suất của Mỹ trước thời điểm cuối năm. Chủ tịch Fed vào tuần này phát đi thông điệp chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong tháng này.

Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ kéo dài nhiều ngày đã khiến cho nhiều số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn công bố. Trong những tuần gần đây, giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ chủ yếu bởi những thông tin liên quan đến căng thẳng thương mại.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 60% trong năm nay. Giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi làn sóng mua mạnh vàng của các ngân hàng trung ương, dòng tiền vào các quỹ ETFs cũng như nhu cầu tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại,...

Giá vàng miếng SJC trong nước liên tục tăng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (17-10) tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 147,10 – 149,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 138,58 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 145,90 – 148,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 146,00 – 149,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 151,00 – 154,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.124 – 26.364 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tại thị trường Hà Nội những ngày gần đây, có hiện tượng tại một số điểm kinh doanh vàng bạc lớn như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, khá nhiều người dân xếp hàng đi mua vàng. Tuy nhiên không ít cửa hàng đã treo biển hết hàng nhưng người dân vẫn đứng chờ bên ngoài.