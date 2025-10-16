Giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.200USD/ounce 16/10/2025 08:37

(PLO)- Giá vàng thế giới đã tăng gần 58% trong năm 2025 nhờ vào nhiều yếu tố như bất ổn địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, làn sóng mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương...

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.200USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,3% lên 4.193,39USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1% lên 4.203,7USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 58% trong năm nay. Ảnh: Kitco News

Giá vàng thế giới có thể chạm mốc 5.000USD/ounce

Phân tích về tình hình thị trường, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia tại tổ chức Citi Index: “Dường như giá vàng thế giới đang trong xu thế tăng không ngừng nghỉ. Khi mà căng thẳng thương mại giữa một số nước dường như sẽ tái khởi động trong những ngày tới, nhà đầu tư có lý do để đa dạng hóa tài sản sang vàng”.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 58% trong năm nay nhờ vào nhiều yếu tố bao gồm bất ổn địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, làn sóng mua mạnh vàng của các ngân hàng trung ương, quá trình giảm nắm giữ đồng USD cũng như dòng tiền vào mạnh các quỹ ETF.

Tuy nhiên, ông Razaqzada nói: “Khi mà chỉ còn 800USD/ounce nữa giá vàng thế giới sẽ chính thức chạm mốc 5.000USD/ounce, tôi tin rằng hoàn toàn có khả năng giá vàng thế giới sẽ chạm ngưỡng này. Khả năng giá vàng thế giới điều chỉnh trong ngắn hạn hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên lực mua mạnh sẽ vẫn đẩy giá vàng thế giới tăng”.

Phiên ngày thứ Tư, đồng USD hạ giá so với các đồng tiền trong giỏ tiền tệ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thể hiện quan điểm chính sách tiền tệ mềm mỏng trong bài phát biểu gần nhất, ông khẳng định thị trường lao động Mỹ hiện vẫn đang trong tình trạng tuyển dụng thấp.

Giá bán vàng miếng SJC hơn 148 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,00 – 148,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 134,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 144,20 – 146,40 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 144,80 – 147,80 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 149,30 – 152,30 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.129 – 26.369 đồng/USD (mua vào – bán ra).