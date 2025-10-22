Mua bán đôla ở tiệm vàng, lưu ý để không bị phạt 22/10/2025 05:53

(PLO)- Việc mua bán đôla hay các loại ngoại tệ khác phải được thực hiện ở các địa điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh Kinh tế Công an TP vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH và bà LCT (TP Đà Nẵng) về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Theo đó, Hiệu vàng HPH bị phạt số tiền 30 triệu đồng, bà LCT bị phạt 15 triệu đồng. Đồng thời, công an tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Nhiều bạn đọc bày tỏ bất ngờ vì xưa nay cứ ngỡ tiệm vàng nào cũng được đổi USD và các loại ngoại tệ khác.

Công an Đà Nẵng làm việc với khách hàng và chủ tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép. Ảnh: CA

Thói quen nghĩ đến đổi đôla ở tiệm vàng

Khi được hỏi nếu cần đổi đôla, chị sẽ đến đâu? - Chị Thu Thảo (phường Xuân Hòa, TP.HCM) trả lời không cần suy tính, ra tiệm vàng thôi. Khi PV đặt tiếp câu hỏi: Có khi nào chị quan tâm tiệm vàng đó có được phép đổi ngoại tệ hay không, chị Thảo cười “trời ơi, ai quan tâm chi mấy cái đó, tôi nghĩ cứ vô tiệm hỏi có đổi đô không, họ gật đầu thì giao dịch, không thì đi tiệm khác là được”.

"Ủa mà nếu đổi tiền đô ở tiệm vàng không được phép đổi ngoại tệ thì mình có bị sao không?", chị Thảo hỏi lại PV.

Chị Minh Thư (xã Hóc Môn, TP.HCM) thì chia sẻ, chị cũng có nghe nói tiệm vàng không được cấp phép hoạt động đổi ngoại tệ thì không được thực hiện việc mua bán, thu đổi ngoại tệ. Nhiều lần được người thân cho vài trăm đôla Mỹ nên đang gom, dự định vô đại tiệm vàng gần nhà để đổi ra tiền Việt cho nhanh.

Chị Thư cho biết, nhà chị đến ngân hàng hơi xa, hơn nữa có bao nhiêu tiền đâu mà vô ngân hàng chi cho cực, nếu có tiền thì có lẽ sẽ tạt vô tiệm vàng cho nhanh.

Mua bán ngoại tệ sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết người dân vẫn được quyền trao đổi ngoại tệ ở tiệm vàng nếu cơ sở đó được Ngân hàng Nhà nước cấp phép trao đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, người dân cũng cần nắm một số quy định liên quan.

Về quy định trao đổi ngoại tệ, theo Nghị định 89/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 16/2019 và Nghị định 23/2023), ngoài các tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài,… được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật thì tổ chức kinh tế (ví dụ tiệm vàng) chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Việc mua bán ngoại tệ ở các tiệm vàng không được Nhà nước cấp phép trao đổi ngoại tệ là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ: Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam; có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc nhiều địa điểm theo quy định; được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ.

Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép. Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ. Nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy quyền cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả;…

Đáng chú ý, dấu hiệu để nhận biết tổ chức kinh tế được phép đổi ngoại tệ là tại nơi giao dịch phải có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ;…

Như vậy, việc trao đổi ngoại tệ phải được thực hiện ở các địa điểm được Nhà nước cấp phép. Việc mua bán ngoại tệ ở các tiệm vàng không được Nhà nước cấp phép trao đổi ngoại tệ là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép trao đổi ngoại tệ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000.000 đồng, đồng thời bị tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam trong một số trường hợp. Do đó, Luật sư lưu ý khi có nhu cầu đổi ngoại tệ, người dân cần lựa chọn các địa điểm được Nhà nước cấp phép, tránh trường hợp bị xử phạt.