Ngân hàng đề nghị được thành lập công ty Fintech 27/11/2025 19:16

(PLO)- Ngân hàng đề xuất cho phép các ngân hàng có vốn Nhà nước được chủ động đầu tư, thành lập công ty Fintech và công ty công nghệ để bắt kịp tốc độ đổi mới sáng tạo.

Ngày 27-11, Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Vietcombank tổ chức Tọa đàm "Tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số" .

Tọa đàm hướng tới nhìn nhận những xu hướng mới, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, an toàn và bền vững trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số. Ảnh: Hoàng Huy

Tăng tốc ngân hàng số

Chia sẻ tại Tọa đàm, các ngân hàng cho biết việc xây dựng hệ sinh thái số đang được các ngân hàng thúc đẩy mạnh mẽ với các chiến lược riêng biệt.

Chẳng hạn, Vietcombank đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển hệ sinh thái số hoàn thiện, kết nối toàn diện với khách hàng, Vietcombank đã thực hiện tích hợp đa kênh và kết nối dữ liệu quốc gia.

BIDV tập trung xây dựng hệ sinh thái tín dụng bán lẻ khép kín (end-to-end) trên nền tảng BIDV Home, kết nối API với các đối tác bất động sản, ô tô và chuỗi cung ứng để tự động hóa quy trình từ chào bán đến giải ngân.

Techcombank đang thực hiện chiến lược "Chuyển đổi nhận thức" (Cognitive Transformation), tập trung xây dựng "Data Brain" xử lý tới 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày để siêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Hệ sinh thái của Techcombank được tích hợp theo mô hình "all-in-one" với WINLife (thanh toán một chạm T-Pay), nền tảng đầu tư TCInvest và bảo hiểm.

Tại Tọa đàm, đại diện các TCTD cũng đã chỉ ra những vướng mắc, khó khăn khi triển khai hệ sinh thái ngân hàng số; kiến nghị một số giải pháp giúp đẩy nhanh quá trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng số.

Đại diện BIDV cho biết ngân hàng đang gặp một số tồn tại vướng mắc, chủ yếu tập trung ở vấn đề dữ liệu. Ví dụ, ở khâu chào bán sản phẩm, đề xuất tín dụng, việc thiếu dữ liệu phân tích khiến ngân hàng gặp khó khăn khi phân tích khách hàng để “bán đúng, bán trúng”.

Đại diện BIDV nêu hàng loạt các loại dữ liệu còn thiếu như thiếu cơ sở dữ liệu bất động sản, động sản, thông tin pháp lý, quy hoạch, chủ đầu tư, thông tin về khách hàng để thẩm định, phê duyệt tín dụng…

Đề xuất từ ngân hàng

Đại diện các TCTD đều cho rằng cần có một hành lang pháp lý đồng bộ về chia sẻ dữ liệu, định danh điện tử và cơ chế thử nghiệm cởi mở hơn từ phía cơ quan quản lý.

Dẫn chứng kinh nghiệm từ Hàn Quốc, đại diện BIDV chỉ ra vai trò dẫn dắt của Chính phủ là yếu tố then chốt trong việc xây dựng và vận hành các nền tảng dùng chung (như Mydata, hạ tầng ký số) để tránh lãng phí nguồn lực xã hội cũng như chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật (API, dữ liệu) để các bên dễ dàng kết nối. Hàn Quốc cũng thành lập các tổ chức chuyên trách như Trung tâm hỗ trợ Mydata để quản lý vận hành, giải quyết tranh chấp và hỗ trợ khách hàng.

Từ đó, BIDV đề xuất NHNN cần đóng vai trò dẫn dắt, xây dựng cơ chế thí điểm và ban hành tiêu chuẩn chung cho Open Banking, tránh tình trạng kết nối rời rạc.

Ngân hàng này cũng kiến nghị xây dựng nền tảng Open Banking dùng chung (tương tự mô hình NAPAS) và NHNN làm đầu mối chia sẻ dữ liệu ngành thông qua Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Đồng thời, BIDV mong muốn sớm sửa đổi quy định về cho vay phương tiện điện tử để tách bạch với quy trình truyền thống.

Về phía Vietcombank, ngân hàng kiến nghị Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý cho "Dữ liệu mở" (Open Data) quy mô nền kinh tế. Đặc biệt, Vietcombank đề xuất cho phép các ngân hàng TMCP vốn Nhà nước được chủ động đầu tư, thành lập công ty Fintech và công ty công nghệ để bắt kịp tốc độ đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, việc mở rộng cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho các công nghệ mới như Blockchain, tài sản số cũng được ngân hàng này nhấn mạnh.

Đại diện Standard Chartered khuyến nghị cần chuyển dịch tư duy từ "Tuân thủ kiểm soát" sang "Tuân thủ đồng hành" để tạo động lực cho đổi mới, đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa các hệ sinh thái để phòng ngừa rủi ro gian lận lừa đảo đang ngày càng tinh vi.