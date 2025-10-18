Người đàn ông tạt xăng, dọa thiêu sống bạn trai của vợ 18/10/2025 18:53

(PLO)- Cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác. Sau nhiều lần cảnh báo, người đàn ông tạt xăng vào bạn trai của vợ rồi dọa thiêu sống.

Ngày 18-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS Công an TP đã bắt tạm giam bị can Huỳnh Kim Vịnh (31 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông tạt xăng, dọa thiêu sống bạn trai của vợ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 16-9, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Khê về việc, anh VVB (35 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh) trong lúc làm việc tại phường An Khê, bị một người đàn ông tạt xăng vào người rồi cầm bật lửa đuổi theo và hô “giết mi luôn”.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã phân công Tổ công tác phối hợp Công an Phường An Khê và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh. Qua điều tra, Phòng CSHS xác định Vịnh là người thực hiện hành vi nêu trên.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Vịnh nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh B. Dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng mối quan hệ vẫn tiếp diễn, Vịnh bực tức nên chuẩn bị chai nhựa chứa xăng và bật lửa. Vịnh tìm đến nơi anh B làm việc để tấn công, đe dọa tính mạng.

Sau đó Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an, di chuyển qua các tỉnh như: Kon Tum, Bình Phước…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 17-10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh trở lại Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại các khu vực phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà…

Ngay lập tức, Phòng CSHS triển khai lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan vây bắt nghi phạm Vịnh khi anh ta đang trốn tại đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh).