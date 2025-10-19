Giả danh công an chặn xe, ép cô gái đi nhậu rồi đưa vào khách sạn 19/10/2025 14:59

(PLO)- Thanh niên ở Đà Nẵng giả danh công an chặn xe, bắt ép cô gái 19 tuổi ở Quảng Trị đi nhậu, sau đó đưa vào khách sạn.

Ngày 19-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thân (27 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Giả danh công an chặn xe, ép cô gái đi nhậu rồi đưa vào khách sạn. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 30-9, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh công an kiểm tra phương tiện, đe dọa và có hành vi xâm hại một phụ nữ vào rạng sáng 24-9 trên tuyến đường 2-9 (phường Hòa Cường).

Nhận tin, Phòng CSHS vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị DN (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) – là người bị hại trong vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 23-9, khi chị N chạy xe máy trên đường 2-9, thì bị Thân và một người khác chặn lại.

Hai người này giả danh công an, yêu cầu chị N dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị N đi nhậu cùng để “tha lỗi”.

Sau đó, cả hai đưa chị N đến quán nhậu trên đường 30-4 (Đà Nẵng), ép nạn nhân uống bia đến say. Sau đó Thân chở chị N vào khách sạn trên đường Núi Thành thực hiện hành vi quan hệ.