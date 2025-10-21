Nam giáo viên ở Đà Nẵng trúng số độc đắc hơn 179 tỉ đồng 21/10/2025 23:17

(PLO)- Nam giáo viên tại Đà Nẵng vừa nhận hơn 179 tỉ đồng xổ số điện toán. Thầy giáo này đã trao tặng 2,5 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ngày 21-10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 179 tỉ đồng đến anh N.V.H., một giáo viên sinh sống tại Đà Nẵng.

Anh H. cho biết, anh có thói quen giải trí hàng ngày với xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.

“Hôm đó, khi dò vé tại điểm bán quen, tôi thấy có một vé trúng thưởng hơn 179 tỉ đồng. Tôi không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy", anh H. nói.

Anh H. - nam giáo viên tại Đà Nẵng chia sẻ không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy, dù trước đó anh đã nhiều lần trúng các giải nhỏ.

Tại lễ trao giải, anh H. cũng chia sẻ là anh đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30-50 nghìn đồng nhưng giá trị trúng thưởng lần này quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Vì vậy, anh H. sẽ lên có kế hoạch sử dụng số tiền này một cách cần trọng, hợp lý để giúp cho cuộc sống của gia đình và người thân được tốt hơn.

Anh H. cũng đã trao tặng số tiền 2,5 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh H. phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là Đà Nẵng, với số tiền hơn 17,9 tỉ đồng, tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi khấu trừ, anh thực nhận khoảng 161 tỉ đồng.