2 nhà báo thoát nạn trong vụ lật xuồng giữa tâm lũ Đà Nẵng 28/10/2025 21:55

(PLO)- Hai nhà báo và sáu cán bộ gặp sự cố lật xuồng khi tác nghiệp vùng lũ Đà Nẵng, được ứng cứu kịp thời giữa dòng nước xiết.

Chiều 28-10, trong quá trình tác nghiệp tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, hai Nhà báo của Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình TP Đà Nẵng cùng sáu cán bộ làm nhiệm vụ đã gặp sự cố lật xuồng khi di chuyển vào khu vực bị nước lũ chia cắt.

Nhà báo Thanh Nhất và nhà báo Tấn Châu bám vào cột điện chờ lực lượng đến ứng cứu.

Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 15 phút. Thời điểm này, chiếc xuồng đang men theo tuyến đường liên xã bị ngập sâu hơn 1 m, các cột giới hạn hai bên đã chìm dưới mặt nước. Dòng nước xiết đẩy xuồng lệch khỏi hướng đi, phần mũi va vào cột giới hạn khiến nước tràn vào và xuồng bị chìm.

Tại vị trí gặp nạn có cột điện cùng một sợi dây thòng xuống nên cả nhóm đã bám víu để không bị cuốn trôi. Nhà báo Thanh Nhất giữ được điện thoại, bám trụ và gọi lực lượng hỗ trợ. Khoảng 20 phút sau, người dân địa phương phát hiện sự việc, chèo ghe ra tiếp cận và đưa tất cả tám người vào nơi an toàn.

“Một trải nghiệm khó quên. Vừa sợ, vừa xúc động, để càng thêm trân trọng nghề phóng viên và chia sẻ với những người kiên cường giữa tâm lũ”, nhà báo Thanh Nhất nói.

Xuồng lật giữa dòng nước xiết, hai nhà báo và sáu cán bộ bám cột điện 20 phút để chờ người dân đến cứu.

Đến tối cùng ngày, nhà báo Tấn Châu vẫn chưa hết hoảng sợ. Ông cho biết nhiều đồng nghiệp và người quen đã liên hệ hỏi thăm, động viên.

“Qua vụ việc chiều nay, chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai, bão lũ”, nhà báo Tấn Châu nói.