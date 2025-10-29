Xuyên đêm cứu người trên xe khách gặp nạn tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 29/10/2025 07:24

(PLO)- Xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng xuyên đêm ứng cứu.

Sáng 29-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa ứng cứu vụ xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Clip cứu nạn xe khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công năm người trong vụ tai nạn xe khách tại Km9, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng phát hiện bốn hành khách bị nạn không tự di chuyển được, một tài xế mắc kẹt tại cabin.

Những người bị thương được đưa ra ngoài. Ảnh: CA

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng, phương tiện di chuyển bốn hành khách ra ngoài. Đồng thời sử dụng thiết bị banh thủy lực để kích phần đầu cabin bị biến dạng lên, đưa tài xế mắc kẹt ra bàn giao cho lực lượng y tế.

Rất may không có trường hợp nào tử vong. Bốn người bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, một người bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.