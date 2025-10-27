Mưa lớn, cao tốc và quốc lộ qua Huế – Đà Nẵng tê liệt, phương tiện di chuyển ra sao ? 27/10/2025 18:27

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở; ngành đường bộ tổ chức phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn.

Chiều 27-10, Cục Đường bộ cho biết mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang gây ngập lụt, sạt lở trên diện rộng.

Dự báo lũ trên các sông khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị tiếp tục lên, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, làm ách tắc giao thông.

Theo Cục Đường bộ, các đơn vị quản lý đường đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư để khắc phục sự cố xuyên đêm.

Đến 16 giờ ngày 27-10, nhiều tuyến đã được thông xe, song vẫn còn một số điểm trên quốc lộ và cao tốc bị tắc do nước ngập sâu hoặc sạt lở khối lượng lớn. Tại các vị trí này, lực lượng chức năng đã rào chắn, phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn giao thông.

Nước tràn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: CTV

Cụ thể, Quốc lộ 1: Nước ngập đoạn Km808+00 -Km810+00 (TP Huế) sâu khoảng 50 cm, gây tắc đường. Phương án phân luồng từ xa theo hướng Hầm Hải Vân – Quốc lộ 1 – cao tốc Cam Lộ - La Sơn – Quốc lộ 1 và ngược lại.

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên: Ngập nước tại hai điểm (Km12+300 và Km14+00, địa phận TP Huế). Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng: xe từ hướng Bắc - Nam đi tuyến Cam Lộ - La Sơn, đến nút giao Km101+200 rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình. Xe hướng Nam - Bắc rẽ từ Km933+082 Quốc lộ 1 vào Quốc lộ 14B, sau đó qua hầm Hải Vân – Túy Loan để ra phía Bắc.

Đường Hồ Chí Minh khu vực đèo Lò Xo: Sạt lở taluy dương tại Km1407+800 gây tắc đường, dự kiến đến 23 giờ đêm 27-10 sẽ thông xe tạm. Tuy nhiên, khu vực vẫn đang có mưa lớn nên nguy cơ sạt lở tiếp tục rất cao. Cục Đường bộ khuyến cáo phương tiện nên đi theo Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để kết nối giao thông giữa Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Quốc lộ 49B (TP Huế): Ngập mặt đường tại bảy điểm (Km5+050, Km5+870, Km7+500, Km10+450, Km15+750, Km16+150 và Km43+300), các phương tiện được hướng dẫn đi theo đường địa phương.

Quốc lộ 24C (TP Đà Nẵng): Mố cầu Ca Da (Km85+095) bị xói lở gây tắc đường. Đến 15 giờ cùng ngày, đơn vị quản lý đã đắp cấp phối sỏi suối, tạm thông xe cho xe máy và xe thô sơ. Phương án phân luồng từ xa: từ Bắc Trà My đi theo Quốc lộ 40B (với xe tải dưới 10 tấn) xuống Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi đi Quảng Ngãi và ngược lại.

Cục Đường bộ cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục, phối hợp với địa phương để sớm thông xe toàn bộ các tuyến bị tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.