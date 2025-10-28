Bộ đội ngược xuôi đưa người dân qua vùng nước ngập ở Đà Nẵng 28/10/2025 21:32

(PLO)- Các chiến sĩ bộ đội đưa hơn 250 lượt người và xe máy băng qua vùng nước ngập tại xã Trà My, TP Đà Nẵng.

Tối 28-10, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho hay, mưa lớn trên địa bàn xã Trà My (TP Đà Nẵng) làm mực nước sông Trường dâng cao, khiến đoạn đường Chu Huy Mân (đoạn ngã ba Ao Cá) ngập sâu hơn 1,5 m.

Lực lượng quân đội dùng ghe vận chuyển người và xe máy qua điểm ngập. Ảnh: QK5

Đây là con đường huyết mạch trên Quốc lộ 40B đi từ Trà My về đồng bằng. Nước dâng cao vào thời điểm người dân tan tầm, đi làm về, khiến giao thông bị đình trệ hơn 1 giờ đồng hồ.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My huy động lực lượng, phương tiện gồm ca nô, áo phao nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ bộ đội đã hỗ trợ đưa hơn 250 lượt người và xe máy qua lại khu vực ngầm sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng hướng dẫn người dân đi vòng tránh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng thông tin thêm về vụ sạt lở đất tại thôn 1 (xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) vào rạng sáng 28-10, khiến ngôi nhà của ông Hồ Văn Linh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Trà Leng sập đổ hoàn toàn. Lúc căn nhà đổ sập, ông Linh vẫn đang tất bật đi hỗ trợ người dân.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, kiểm tra, khảo sát tình hình và trao 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho ông Linh.

Đất đá sạt lở khiến ngôi nhà của ông Linh bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh: QK5

Ông Hòa đã chia sẻ, động viên, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng địa phương. Trong đó có ông Hồ Văn Linh.

“Sự mất mát vật chất có thể khắc phục, nhưng tình quân - dân, tinh thần vì Nhân dân phục vụ là sức mạnh không gì vùi lấp được. Đối với những hộ dân bị thiệt hại, Quân khu 5 sẽ phối hợp với địa phương, huy động mọi nguồn lực, có biện pháp hỗ trợ, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống”, ông Hòa cho hay.

Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho hay, trường hợp của ông Linh, đơn vị đã làm hồ sơ đề nghị UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, toàn xã có 40 điểm sạt lở, bốn thôn bị cô lập, nhiều thôn mất điện, không có sóng điện thoại.

Đến nay, tại xã Trà Leng có năm nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Địa phương đã di dời khoảng 420 người dân ở các nơi xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn. Với các gia đình bị thiệt hại, xã đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ.