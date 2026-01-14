Hà Nội đưa bác sĩ tuyến trung ương về 'hồi sinh' trạm y tế phường 14/01/2026 15:37

(PLO)- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng đưa bác sĩ, trang thiết bị về Trạm y tế phường Vĩnh Hưng để khám chữa bệnh cho người dân.

Sáng 14-1, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức Lễ công bố hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế (TYT) phường Vĩnh Hưng, khai trương Phòng khám Đa khoa BV Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng.

Mô hình khám bệnh gần dân, sát dân

Theo đó, BV Đại học Y Hà Nội sẽ đưa bác sĩ (BS), chuyên gia y tế, trang thiết bị hiện đại về phòng khám, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân ngay tại TYT phường.

Mô hình phòng khám đa khoa do BV Đại học Y Hà Nội mở tại TYT phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) bắt đầu hoạt động từ sáng 14-1-2026. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Phòng khám Đa khoa BV Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng có hệ thống phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, bảo đảm quy trình thăm khám thuận tiện, nhanh chóng cho người dân.

Đông đảo người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đến đăng ký thăm khám tại Phòng khám Đa khoa BV Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng được tổ chức bài bản, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu và chuyên sâu. Tại đây có đầy đủ nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cơ xương khớp… cùng các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

Người dân được các BS, chuyên gia y tế hướng dẫn tận tình, chu đáo. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Người dân sẽ được khám bệnh bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ngay tại nơi mình cư trú. Chúng tôi sẽ hỗ trợ TYT thực hiện tiêm chủng, quản lý các bệnh mạn tính theo BHYT, giáo dục truyền thông về sức khoẻ .... Đặc biệt, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm cấp cứu ban đầu phục vụ người dân địa phương”, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội cho hay.

Một em nhỏ được BS nha khoa thăm khám. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Vẫn theo lời ông Hiếu, ý nghĩa quan trọng nhất của mô hình hợp tác này là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao cùng các chuyên gia y tế giỏi ngay tại địa phương, thay vì phải lên các BV tuyến trên xếp hàng, chờ đợi để được thăm khám.

Đông đảo người dân tại phường Vĩnh Hưng chờ tới lượt khám. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Hồi sinh” trạm y tế phường

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, đây là mô hình lần đầu tiên một BV tuyến trung ương vận hành cơ sở khám chữa bệnh tại tuyến xã, phường tại Hà Nội, mục đích là hỗ trợ "làm sống lại" hệ thống TYT, nhất là những trạm đã được đầu tư hạ tầng nhưng chưa phát huy hiệu quả.

BS của BV Đại học Y Hà Nội khám tai cho người dân. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo đó, mô hình hợp tác giữa Bv Đại học Y Hà Nội và TYT phường Vĩnh Hưng sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn của TYT phường trong tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính, truyền thông giáo dục sức khỏe và đào tạo nhân viên y tế cơ sở.

Đồng thời, khi người dân trên địa bàn có nhu cầu khám chuyên khoa hoặc phát hiện bệnh lý phức tạp, ngay tại TYT đã có đội ngũ giáo sư, BS của BV tuyến trên cùng trang thiết bị hiện đại, không cần phải chuyển tuyến hay chờ lâu như trước.

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Muốn TYT xã, phường trở thành nơi người dân tin tưởng và lựa chọn đến khám, cần có sự hiện diện thường xuyên của BS chuyên khoa, dịch vụ phải tốt, trang thiết bị phải đầy đủ", ông Hiếu nói, đồng thời kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần phát huy hiệu quả chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tuyến cơ sở cho người dân.

Người dân khám mắt, kiểm tra thị lực. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Là người trực tiếp chỉ đạo và thúc đẩy hợp tác giữa BV Đại học Y Hà Nội và TYT phường Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào mô hình liên kết này.

Hệ thống máy xét nghiệm máu và các trang thiết bị y tế hiện đại tại TYT phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo ông Dũng, nếu địa phương nào cũng quyết tâm, chủ động và linh hoạt như phường Vĩnh Hưng, Thủ đô Hà Nội sẽ có thêm nhiều mô hình y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân một cách thiết thực nhất.

Đội ngũ nhân viên y tế của BV Đại học Y Hà Nội đang kiểm tra các mẫu xét nghiệm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Mô hình cũng cho thấy rõ tính ưu việt của chính quyền địa phương hai cấp trong tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ y tế.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định TP sẽ nghiên cứu, đánh giá để từng bước nhân rộng, lan tỏa mô hình hợp tác này trên địa bàn, nhất là tại các TYT xa trung tâm, hoạt động chưa hiệu quả.