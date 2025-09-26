Bộ Y tế: Sẽ sớm có hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế 26/09/2025 17:09

(PLO)- Cử tri kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Nghệ An có ý kiến gửi Bộ Y tế phản ánh về việc sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi xã hiện có từ 2 đến 7 trạm y tế.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Tương tự, cử tri TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong quản lý và hoạt động của ngành y tế địa phương.

Cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo và ban hành Thông tư mới, thay thế Thông tư 33/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế, để nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cần phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển kinh tế, xã hội khác nhau của từng địa phương, đáp ứng với mô hình hệ thống tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trước đó, cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Y tế và Chính phủ, khi triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, cần xem xét chuyển các trung tâm y tế cấp huyện thành bệnh viện khu vực (liên xã, phường) trực thuộc Sở Y tế quản lý.

Đồng thời, cử tri cũng đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã để trực thuộc xã, phường mới quản lý, nhằm đảm bảo việc thăm khám và sơ cứu ban đầu cho người dân được liên tục, hiệu quả.

Trả lời ý kiến trên hồi tháng 7-2025, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế. Theo đó, dự kiến trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh.