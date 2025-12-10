TP.HCM: Nhiều mô hình hay phát triển văn hóa đọc, đưa sách về vùng nông thôn 10/12/2025 19:43

(PLO)- Đề án phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 đã góp phần định hướng đọc, nâng cao nhận thức và phát triển thói quen đọc sách, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân và người dân nông thôn.

Ngày 10-12, tại phường Bà Rịa, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025.

Góp phần định hướng đọc, tạo thói quen đọc sách cho người dân

Theo báo cáo của Sở VH-TT, Đề án phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần định hướng đọc cho người dân, tạo thói quen đọc sách, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời.

Các hoạt động đã tập trung vào nâng cao nhận thức và phát triển thói quen đọc sách, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân và người dân nông thôn.

Một kết quả nổi bật của đề án chính là năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người dân được nâng lên rõ rệt.

Hệ thống xe thư viện lưu động phục vụ đến tận vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, trại tạm giam, trường học đặc thù; các không gian đọc hoạt động liên tục, thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ.

TP.HCM có nhiều mô hình, cách làm hay để phát triển thói quen đọc sách trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân và người dân nông thôn. Ảnh minh họa: PLO

Cụ thể, TP.HCM đã tạo ra những điểm sáng nổi bật như: hệ thống Đường sách không gian sách, đưa văn hóa đọc trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống; phát triển các không gian S.Hub, S.Hub Kids thu hút hàng ngàn lượt bạn đọc.

Hệ thống 7 xe thư viện lưu động phục vụ người dân ở các xã nông thôn mới, vùng sâu, xa, khu chế xuất, trung tâm cai nghiện, trường học cho trẻ khuyết tật.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước sáp nhập) cũng đã đạt được kết quả cao cho mục tiêu học sinh, sinh viên và người học tiếp cận thông tin tại thư viện công cộng/cơ sở giáo dục. Người dân nông thôn và người dân vùng khó khăn cũng đã được tiếp cận dịch vụ tại thư viện công cộng/trung tâm học tập cộng đồng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển văn hóa đọc tại TP.HCM cũng là điểm sáng mang tính đột phá của Đề án sau 5 năm triển khai...

Chú trọng hoạt động khuyến đọc hướng đến thanh thiếu nhi

Bước sang giai đoạn 2026–2030, Sở VH-TT xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, hình thành xã hội học tập suốt đời.

Phát triển hệ thống thư viện công cộng đồng bộ, hiện đại, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện hoạt động thư viện, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tri thức cho người dân trên nền tảng công nghệ số.

Giai đoạn 2026–2030, Sở VH-TT TP.HCM xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trong đó, xác định một số định hướng trọng tâm, như tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm mỗi xã, phường đều có điểm đọc hoặc tủ sách cộng đồng. Đẩy mạnh hiện đại hóa và số hóa, xây dựng thư viện điện tử, liên thông dữ liệu, sử dụng thẻ dùng chung trong toàn hệ thống, đầu tư trang thiết bị phục vụ bạn đọc.

Chú trọng các hoạt động khuyến đọc hướng đến thanh thiếu nhi – lực lượng sẽ quyết định thói quen đọc và trình độ văn hóa tri thức của xã hội trong tương lai. Các cuộc thi, không gian sáng tạo, hoạt động kỹ năng cần tiếp tục được mở rộng và đổi mới.

Chú trọng các hoạt động khuyến đọc hướng đến thanh thiếu nhi – lực lượng sẽ quyết định thói quen đọc và trình độ văn hóa tri thức của xã hội trong tương lai.

Mở rộng xã hội hóa và hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức văn hóa – giáo dục để xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, và hỗ trợ các mô hình đọc tại vùng khó khăn.

Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa thư viện – nhà trường – đoàn thể, để văn hóa đọc trở thành hoạt động xuyên suốt và thường xuyên trong đời sống học đường và cộng đồng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã công bố các quyết định khen thưởng các cấp cho các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực, sáng tạo và hiệu quả trong 5 năm triển khai Đề án. Trong đó, có 5 tập thể nhận được Bằng khen của UBND TP.HCM, gồm: Bộ Tư lệnh Thành phố; Bảo tàng – Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố; Thư viện tỉnh Bình Dương; Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Ngãi Giao. Ngoài ra hội nghị cũng đã công bố và trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho 10 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

5 tập thể nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Ảnh: HT

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Ảnh: HT