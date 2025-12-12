Khám phá 'kho báu' giúp Vườn quốc gia Bạch Mã thành Di sản ASEAN

(PLO)- Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc. Ẩn dưới những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn là một kho tàng vô giá về đa dạng sinh học, giúp nơi này được chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN.
Vừa qua, tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8, Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được trao chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN, nâng tổng số vườn di sản tại Việt Nam lên con số 15.
Nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, nơi đây được ví như mái nhà chung khổng lồ với địa hình đa dạng trải dài từ gần mực nước biển lên đến đỉnh cao gần 1.500 m.
Không chỉ đóng vai trò "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu, Bạch Mã còn là kho tàng vô giá về đa dạng sinh học, nơi lưu giữ những nguồn gen quý hiếm và những cảnh quan thiên nhiên làm say đắm lòng người.
Không chỉ là khu bảo tồn nghiêm ngặt, Bạch Mã còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống thác suối tuyệt đẹp như thác Trĩ Sao, Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên. Ảnh: VŨ LINH
Những sắc đỏ điểm xuyết giữa rừng già. Mỗi loài thực vật tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho hệ sinh thái nơi đây khi chuyển mùa. Ảnh: VŨ LINH
Hệ thống bẫy ảnh được lắp đặt trong rừng đã ghi nhận nhiều dữ liệu quan trọng về sự tồn tại và phát triển của các loài động vật hoang dã. Ảnh: VŨ LINH
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã chia sẻ: Danh hiệu Vườn di sản ASEAN là động lực để đơn vị kiên định theo đuổi các tiêu chí quản trị tốt hơn, bảo tồn đa dạng sinh học bền vững hơn.
Hướng tới tương lai, Vườn quốc gia Bạch Mã chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn, nhằm đóng góp thiết thực cho môi trường bền vững và phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm.