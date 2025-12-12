Khám phá 'kho báu' giúp Vườn quốc gia Bạch Mã thành Di sản ASEAN 12/12/2025 08:18

(PLO)- Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc. Ẩn dưới những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn là một kho tàng vô giá về đa dạng sinh học, giúp nơi này được chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Vừa qua, tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8, Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được trao chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN, nâng tổng số vườn di sản tại Việt Nam lên con số 15.

Nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, nơi đây được ví như mái nhà chung khổng lồ với địa hình đa dạng trải dài từ gần mực nước biển lên đến đỉnh cao gần 1.500 m.

Không chỉ đóng vai trò "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu, Bạch Mã còn là kho tàng vô giá về đa dạng sinh học, nơi lưu giữ những nguồn gen quý hiếm và những cảnh quan thiên nhiên làm say đắm lòng người.

Nằm trọn trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Vườn quốc gia Bạch Mã sở hữu những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với độ che phủ dày đặc. Nơi đây giữ vị trí then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế và cân bằng sinh thái của TP Huế. Ảnh: N.DO

Cùng với Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Pù Mát, Côn Đảo và Khu bảo tồn Đồng Nai, Vườn quốc gia Bạch Mã vừa chính thức được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Danh hiệu này khẳng định những giá trị di sản mang tầm khu vực của Bạch Mã cần được ưu tiên gìn giữ và bảo tồn. Ảnh: N.DO

Quá trình kiến tạo địa hình độc đáo, chuyển tiếp từ vùng núi thấp lên đai cao đã tạo nên một Bạch Mã với hệ thực vật phong phú. Đây được đánh giá là một trong những khu rừng giàu đa dạng sinh học bậc nhất khu vực Đông Dương. Ảnh: VŨ LINH

﻿ ﻿ Không chỉ là khu bảo tồn nghiêm ngặt, Bạch Mã còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống thác suối tuyệt đẹp như thác Trĩ Sao, Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên. Ảnh: VŨ LINH

Những gốc cổ thụ sừng sững, uy nghi vươn mình giữa đại ngàn Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: BẢO DÂN

Những sắc đỏ điểm xuyết giữa rừng già. Mỗi loài thực vật tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho hệ sinh thái nơi đây khi chuyển mùa. Ảnh: VŨ LINH

Công tác nghiên cứu khoa học tại Vườn liên tục gặt hái thành quả. Các đơn vị chuyên môn đã phát hiện và công bố 14 loài mới, đồng thời cập nhật thêm 73 loài (gồm 50 loài thực vật, 23 loài động vật) vào danh mục quản lý của Vườn. Ảnh: VŨ LINH

Hệ động vật tại Bạch Mã đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Thông qua công nghệ bẫy ảnh kỹ thuật số, các nhà bảo tồn đã ghi nhận sự tái xuất hiện của nhiều loài quý hiếm như Gấu ngựa, Cầy vằn bắc, Sơn dương và các quần thể Tê tê. Ảnh: VŨ LINH

﻿ ﻿ Hệ thống bẫy ảnh được lắp đặt trong rừng đã ghi nhận nhiều dữ liệu quan trọng về sự tồn tại và phát triển của các loài động vật hoang dã. Ảnh: VŨ LINH

Sương sớm bảng lảng trên đỉnh Bạch Mã, hòa quyện cùng với những sắc màu tạo nên khung cảnh hữu tình. Ảnh: VĂN SÁU

Nhiều cây phong đã mọc từ rất lâu, nằm trong khuôn viên các biệt thự cổ kiến trúc Pháp trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: VŨ LINH

Để giữ bình yên cho những cánh rừng, trong 2 năm qua, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng đã tổ chức hơn 18.000 lượt tuần tra thường xuyên bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: VŨ LINH

Cuộc chiến giữ rừng luôn cam go, lực lượng chức năng đã thực hiện 1.442 đợt truy quét dài ngày, tháo gỡ thành công 5.468 bẫy động vật và phá hủy hơn 217 lán trại dựng trái phép trong vùng lõi. Ảnh: VŨ LINH

Lực lượng chức năng tổ chức trồng rừng, bổ sung các loài cây giúp hệ sinh thái Bạch Mã trở nên đa dạng hơn. Ảnh: VŨ LINH

Việc trồng rừng còn nhằm bảo vệ hạ lưu, chống xói mòn, lũ lụt, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư xanh, phát triển kinh tế bền vững tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VŨ LINH

Vọng Hải Đài - điểm cao nhất tại Vườn quốc gia Bạch Mã, là nơi du khách có thể phóng tầm mắt thu trọn vẻ đẹp của núi rừng trùng điệp, đầm Cầu Hai và biển Đông trong cùng một khung hình. Ảnh: VŨ LINH

Biệt thự Đỗ Quyên cổ kính nằm ẩn mình trên đỉnh Bạch Mã. Thời gian qua, nhiều du khách chọn nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để săn mây và ngắm bình minh. Ảnh VŨ LINH

Thời gian qua, nhiều du khách chọn nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để săn mây và ngắm bình minh cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Ảnh: VŨ LINH

Khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh Bạch Mã để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Ảnh: VĨNH HƯỚNG