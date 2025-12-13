Thực hư vụ cụ bà khóc trên xe khách vì bị con gái bỏ rơi 13/12/2025 15:54

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ việc cụ bà ngồi khóc trên xe khách vì con gái bỏ rơi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngày 13-12, thông tin từ UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã cử cán bộ xác minh, làm rõ thông tin về bài viết “nước mắt người mẹ trên chuyến xe chiều” được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận..

Hình ảnh và bài viết về cụ bà ngồi khóc trên xe khách đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Ảnh: M.M

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết có nội dung một cụ bà được con gái lớn đặt xe từ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để đưa bà vào TP.HCM ở với con gái út.

Theo bài viết, khi vào TP.HCM, con gái út không đón mẹ. Vì vậy, nhà xe phải chở cụ bà ngược về Đắk Lắk. Trên xe, cụ bà khóc nức nở.

Sau khi nắm thông tin cụ bà là người dân trên địa bàn, UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Xã hội vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh, cụ bà nêu trong bài viết là NTT. Bà T. có hai con gái là NTTh (ngụ phường Bình Kiến) và NTĐ, hiện sống ở TP.HCM.

Trước đây, bà T. sống cùng con gái út là NTĐ tại TP.HCM. Thời gian gần đây, bà T. từ TP.HCM về thăm con gái lớn ở Đắk Lắk và ở lại chơi khoảng 5 ngày.

Đến ngày 9-12, con gái lớn mua vé xe để bà T. quay lại TP.HCM thì xảy ra sự việc con gái út không tiếp tục nhận chăm sóc mẹ.

Khi bà T. được đưa về Đắk Lắk, con gái lớn đã tiếp nhận, chăm sóc mẹ, không có chuyện bỏ rơi mẹ như một số bình luận trên mạng xã hội.