Xã Đakrông lập danh sách 333 thanh thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật 11/12/2025 18:40

(PLO)- Xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị lập danh sách thanh thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật trên địa bàn, đưa ra các nhóm giải pháp để hỗ trợ, phòng ngừa.

Ngày 11-12, UBND xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) tổ chức hội nghị tuyên truyền và triển khai các biện pháp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn.

Qua rà soát, Công an xã Đakrông đã lập danh sách 333 trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; nhiều người đã bỏ học, trình độ học vấn và nhận thức về pháp luật thấp.

Đặc biệt, nhiều thanh thiếu niên không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nhưng có nhu cầu đời sống cao.

Thanh thiếu niên không có thu nhập nhưng có đời sống cao dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật.

Nhóm này dễ bị lợi dụng, đưa vào con đường phạm tội, tiếp tay cho tội phạm; nguy cơ cao là tội phạm liên quan đến chất ma túy…

Từ đó, cơ quan chức năng đã phân loại để có các nhóm giải pháp, quản lý, định hướng, ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Trước đó, UBND xã Đakrông cũng đã ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Công an thường xuyên nắm bắt để nhắc nhở, tuyên truyền.

Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, duy trì và phát huy các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục con em trên địa bàn.

UBND xã đặt mục tiêu phấn đấu kiềm chế, kéo giảm số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật hàng năm; bảo đảm 100% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được lập hồ sơ quản lý và áp dụng đầy đủ các biện pháp giáo dục, cảm hóa phù hợp.