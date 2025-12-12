Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM được bầu vào Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 12/12/2025 21:04

(PLO)- Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), ông Bùi Thanh Nhân được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức ngày 12-12, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. Hội nghị cũng bầu bổ sung ông vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Đây là Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm triển khai những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.

Trước đó, theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 1-7-2025.

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: LĐLĐ TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, sinh năm 1974, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Trước khi làm Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, ông đã có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.

Sau khi 3 địa phương hợp nhất, LĐLĐ TP.HCM hiện quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở, với gần 2,5 triệu đoàn viên Công đoàn.