Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 12/12/2025 14:59

(PLO)- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và hiệu quả của hội trong suốt 20 năm.

Ngày 12-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của hội trong 20 năm qua.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ tư, từ phải qua); Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ sáu, từ trái qua), trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhận định việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài. Công tác này mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Dù còn nhiều khó khăn, với sự lãnh đạo của Trung ương Hội, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và sự đồng hành của các tổ chức, hội vẫn duy trì tốt hai nhiệm vụ. Đó là chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân và đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh đòi công lý.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng trò chuyện với GS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đề nghị TP.HCM tiếp tục tạo điều kiện để hội nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, cần bố trí trụ sở làm việc tương xứng với quy mô đô thị lớn, củng cố tổ chức hội ở cơ sở và ban hành chính sách phù hợp cho cán bộ hội. Đồng thời, TP cần hỗ trợ triển khai Đề án “Làng Cam” - mô hình chăm lo, hướng nghiệp để nạn nhân vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong 20 năm hoạt động, hội đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực. Cụ thể như tặng học bổng cho con cháu nạn nhân, trao quà lễ tết, hỗ trợ chi phí phẫu thuật, phục hồi chức năng, khám chữa bệnh định kỳ, sửa nhà, tặng xe lăn, hỗ trợ sinh kế… Tổng giá trị thực hiện hơn 250 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, từ ngày 1-7, khi TP.HCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các tổ chức hội được giao nhiệm vụ ở ba địa phương cũng sẽ hợp nhất. Do đó, địa bàn hoạt động và đối tượng chăm lo của hội sẽ mở rộng, trách nhiệm cũng lớn hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo TP cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và xem xét tháo gỡ khó khăn, trong đó có Đề án xây dựng “Làng Cam” mà hội ấp ủ nhiều năm.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, GS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (thứ 2, từ trái sang), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, GS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ qua ba nhiệm kỳ.

Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thời gian qua.

Ban Tổ chức trao quà đến các hội viên tiêu biểu, các nạn nhân chất độc da cam và gia đình tiêu biểu có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: HẢI NHI