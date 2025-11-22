Trường ĐH Văn Lang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 22/11/2025 16:06

(PLO)- Trường ĐH Văn Lang qua 30 năm thành lập đã đào tạo hơn 156.000 sinh viên, học viên và cựu sinh viên.

Ngày 22-11, Trường ĐH Văn Lang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025).

Tại đây, trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại diện tập thể lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trường ĐH Văn Lang là một trong những trường ĐH tư thục đầu tiên ở Việt Nam. Qua 30 năm thành lập, trường đã đào tạo hơn 156.000 sinh viên, học viên và cựu sinh viên. Hiện có hơn 52.000 sinh viên đang theo học tại trường, với trên 100 chương trình đào tạo và 30 chương trình liên kết quốc tế.

Trường cũng ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế khi xếp hạng 251 châu Á và trong nhóm 1001–1200 đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings 2026.

Trường đã hợp tác với hơn 300 đối tác quốc tế, trong đó có nhiều đại học hàng đầu khu vực và thế giới – tạo điều kiện cho trao đổi học thuật và chuyển tiếp sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang khẳng định: “Trường ĐH Văn Lang luôn kiên định với ba giá trị cốt lõi Đạo đức, Ý chí, Sáng tạo từ những ngày đầu thành lập, đồng thời không ngừng thổi vào những giá trị ấy sức sống mới để phù hợp với yêu cầu và bối cảnh của thời đại”.

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, cách mạng công nghệ và khoa học liên ngành, trường định hướng xây dựng một hệ sinh thái học thuật mở - được ví như “sandbox khai phóng” - nơi người học được tự do học qua trải nghiệm, sáng tạo và khám phá.

Mô hình này tạo ra môi trường thử nghiệm để sinh viên dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và tự rút ra bài học. Thông qua đó, các em rèn luyện được sự tự tin, tư duy phản biện, óc sáng tạo và khả năng thích ứng, những năng lực thiết yếu để thành công trong tương lai.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu chia sẻ về thành tựu và định hướng của trường

“Giáo dục hôm nay, vì thế, không chỉ là học để làm, mà là học để trở thành – trở thành những con người biết tự định hướng giữa biến động, biết sáng tạo để thích ứng, và biết giữ sự tử tế trong cả thành công lẫn thất bại”- PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu chia sẻ trong bài phát biểu.

Tham dự sự kiện, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, gửi lời chúc mừng và tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và sinh viên nhà trường – những người đã bền bỉ vun đắp, xây dựng nên thương hiệu Văn Lang hôm nay.

Ông khẳng định, Văn Lang là một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập được thành lập sớm, khởi đầu nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng đã kiên trì, sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Những kết quả mà nhà trường đạt được trong xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng là rất đáng ghi nhận.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, từ thực tiễn của Trường ĐH Văn Lang, có thể rút ra một số bài học quan trọng. Thứ nhất, chủ trương xã hội hóa giáo dục và tự chủ đại học của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, tạo điều kiện cho các cơ sở phát huy nội lực, huy động nguồn lực xã hội để phát triển.

Thứ hai, con người là yếu tố quyết định, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tâm huyết, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm. Thứ ba, chất lượng đào tạo phải luôn là mục tiêu hàng đầu, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động.

Ông nhấn mạnh, việc hơn 95% sinh viên trường có việc làm sau tốt nghiệp là minh chứng cho hướng đi đúng của nhà trường trong đào tạo gắn với thực tiễn. Thứ trưởng mong muốn trong giai đoạn tới, trường tiếp tục phát huy thành quả, tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.