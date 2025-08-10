TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam 10/08/2025 12:18

(PLO) - Sáng 10-8, tại công viên Văn hóa Đầm Sen, hơn 5.000 người dân, đoàn viên, học sinh - sinh viên cùng lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2025.