TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

THUẬN VĂN - KIM ANH

(PLO) - Sáng 10-8, tại công viên Văn hóa Đầm Sen, hơn 5.000 người dân, đoàn viên, học sinh - sinh viên cùng lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2025. 

Chương trình được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam và các đơn vị tổ chức nhằm kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam và gây quỹ hỗ trợ nạn nhân vượt khó.

chất độc da cam (1).jpg
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước hưởng ứng chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam".
chất độc da cam (2).jpg
Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS, TTND Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM nhấn mạnh: "Sau sáp nhập, TP.HCM ước tính có khoảng 30.000 nạn nhân chất độc da cam với nhiều thế hệ và đây là một bài toán, thách thức vô cùng lớn. Cuộc đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam hôm nay nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khát vọng sống, tinh thần vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam”.
chất độc da cam (7).jpg﻿
chất độc da cam.jpg﻿
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng bạn bè quốc tế trao quà đến các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
chất độc da cam (8).jpg
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM cùng các mạnh thường quân trao quà đến các em khuyết tật tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ), nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam.
chất độc da cam.JPG
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng, xe lăn và hỗ trợ tài chính nhằm giúp đỡ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin: Ngân hàng VietinBank trao 20 sổ tiết kiệm; Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) trao 20 sổ tiết kiệm cho 40 hộ gia đình có nạn nhân; ông Kim Dae Jong (Chủ tịch HOAVAVA Hàn Quốc) tặng quà cho các nạn nhân.
chất độc da cam (10).jpg
Các nạn nhân da cam mặc dù khiếm khuyết đi một phần cơ thể nhưng từng người luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tự tin khi tham gia các chương trình của cộng đồng.
﻿ chất độc da cam (4).jpg
chất độc da cam (3).jpg﻿
chất độc da cam (13).jpg
Các nạn nhân da cam/Dioxin dần thay đổi hình ảnh, quan niệm xã hội thành những con người tích cực, tự tin hơn và trở những “Người truyền cảm hứng” cho xã hội.
chất độc da cam (6).jpg
Ca sĩ Thủy Bùi (đại sứ truyền thông chương trình) ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên các nạn nhân da cam của làng Hòa Bình.
chất độc da cam (5).jpg
Cô bé Hoài Thương (thứ 2 từ trái) hạnh phúc chia sẻ: "Em thật sự hạnh phúc, em cũng không nghĩ rằng những bức tranh này được các mạnh thường quân ủng hộ, mọi người đã tiếp thêm động lực to lớn cho em và các bạn rất nhiều để tiếp tục vươn lên".
chất độc da cam (12).jpg
chất độc da cam (13).jpg
chất độc da cam (14).jpg
Tính đến nay, chương trình đã qua 18 lần tổ chức và trở thành sự kiện xã hội thường niên đầy tính nhân văn sâu sắc, thiết thực, đã góp phần tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân da cam/Dioxin.
