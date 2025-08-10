TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

(PLO) - Sáng 10-8, tại công viên Văn hóa Đầm Sen, hơn 5.000 người dân, đoàn viên, học sinh - sinh viên cùng lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2025.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng bạn bè quốc tế trao quà đến các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
Các nạn nhân da cam/Dioxin dần thay đổi hình ảnh, quan niệm xã hội thành những con người tích cực, tự tin hơn và trở những “Người truyền cảm hứng” cho xã hội.
Tính đến nay, chương trình đã qua 18 lần tổ chức và trở thành sự kiện xã hội thường niên đầy tính nhân văn sâu sắc, thiết thực, đã góp phần tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân da cam/Dioxin.