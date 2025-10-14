Vinataba 40 năm phát triển: Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 14/10/2025 16:21

(PLO)- Từ một Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn (5-4-1985 / 5-4-2025), đến nay sau 40 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã vươn lên trở thành một doanh nghiệp nhà nước lớn mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong ngành và đóng góp hàng chục ngàn tỉ đồng cho ngân sách mỗi năm.

Từ 1 tỉ đến 36.000 tỉ đồng doanh thu sau 40 năm

Báo cáo về những thành tựu đã đạt được, ông Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Vinataba, cho biết: “Trên chặng đường 40 năm, mỗi giai đoạn luôn tồn tại những khó khăn và thách thức lớn. Từ một Liên hiệp thiếu thốn về mọi mặt, đến nay Vinataba đã trở thành một Tổng công ty Nhà nước mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong ngành”.

Sự tăng trưởng được thể hiện qua những con số ấn tượng. Từ mức doanh thu khiêm tốn chỉ khoảng 1 tỉ đồng trong những năm đầu thành lập, đến năm 2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, doanh thu đạt trên 36.000 tỉ đồng, lợi nhuận đạt trên 1.800 tỉ đồng.

Trong nhiều năm, Vinataba và các đơn vị thành viên luôn là những đơn vị có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, với con số năm 2024 đạt trên 15.600 tỉ đồng.

Bình quân, mỗi người lao động tại các đơn vị lớn như Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đóng góp cho ngân sách từ 2-3 tỉ đồng/năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Tổng công ty đã tập trung đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu trong nước, giúp nâng cao chất lượng và sản lượng, đáp ứng nhu-cầu sản xuất và từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

Đồng thời, Vinataba cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều khu vực trên thế giới, chiếm trên 75% thị phần xuất khẩu toàn ngành với kim ngạch đạt hơn 300 triệu USD.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Vinataba, chia sẻ: “Bốn thập kỷ qua là khoảng thời gian của những thành tựu đáng tự hào. Chúng tôi đã có những bước tiến lớn về mô hình tổ chức, nhận thức, khoa học kỹ thuật, tư duy thị trường và chất lượng tăng trưởng. Những bước tiến này đã định vị vững chắc vị thế và uy tín của Vinataba trong ngành thuốc lá Việt Nam và khu vực”.

Với những thành tựu đạt được, Vinataba đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập và Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tổng công ty tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cam kết đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những khó khăn hiện hữu, Vinataba còn đối diện với nhiều thách thức lớn. Theo đó thuế tiêu thụ đặc biệt có thể sẽ tăng mạnh từ năm 2026, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp và toàn bộ chuỗi cung ứng, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh và đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ.

Tổng công ty đã hoạch định chiến lược toàn diện cho giai đoạn tới. Cụ thể, Vinataba tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Đồng thời, Tổng công ty sẽ nâng cao năng lực quản trị nội bộ thông qua việc kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm, và thực hiện Đề án cơ cấu lại nhằm tối ưu hóa các nguồn lực.

Các giải pháp khác bao gồm đẩy mạnh các dự án đầu tư trọng điểm ưu tiên công nghệ cao, thân thiện với môi trường và ứng dụng số hóa, khoa học công nghệ vào mọi hoạt động từ sản xuất đến quản trị điều hành, nghiên cứu sản phẩm mới.

“40 năm là một hành trình của khát vọng và bản lĩnh. Vinataba sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành trong tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo”, ông Hòa nhấn mạnh.