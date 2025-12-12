Trung ương Hội LHTN Việt Nam thông tin về dự án Nuôi Em 12/12/2025 16:08

(PLO)- Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và cũng không giám sát dự án Nuôi Em.

Ngày 12-12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam) phát đi thông cáo báo chí liên quan đến các ý kiến, thắc mắc của dư luận.

Các thắc mắc xoay quanh tính minh bạch của dự án Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và một số dự án cùng tên tại các địa phương.

Dư luận đặt câu hỏi về vai trò của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam). Lý do là có thông tin cho rằng các dự án Nuôi Em được thực hiện bởi Trung tâm này.

Theo thông cáo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và cũng không giám sát dự án Nuôi Em.

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và các em nhỏ miền núi. Ảnh: Facebook Hoàng Hoa Trung.

Trung tâm có chức năng kết nối, định hướng hoạt động cho các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện. Đơn vị này không quản lý hành chính hay kiểm soát nguồn tài chính của các nhóm.

Nhóm tình nguyện Niềm Tin do ông Hoàng Hoa Trung điều hành chỉ là một trong các đội nhóm thuộc mạng lưới tình nguyện. Dự án Nuôi Em là dự án độc lập của nhóm này.

Hội LHTN Việt Nam cho biết đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia" trong thông tin truyền thông của dự án.

Về việc tiếp nhận kinh phí an sinh xã hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho hay Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, có phần do nhóm ông Hoàng Hoa Trung huy động.

Tất cả các khoản tiếp nhận này đều được ký kết, lập hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Đây là các công trình độc lập theo từng thỏa thuận cụ thể, không thuộc phạm vi của dự án Nuôi Em.

Đối với dự án Nuôi Em Nghệ An do bà Đỗ Thị Nga triển khai, Hội khẳng định dự án này không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Bà Đỗ Thị Nga từng được đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Tuy nhiên, đây chỉ là vị trí mang tính điều phối nội bộ.

Vị trí này không phải căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào.

Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để kêu gọi tài chính cho dự án cá nhân bị xác định là không đúng thẩm quyền và không thuộc quản lý của Trung tâm.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh nhu cầu hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng còn rất lớn, mang lại giá trị tích cực.

Tuy nhiên, thực tiễn yêu cầu phải có khuôn khổ pháp lý đầy đủ để bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Hội kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các câu lạc bộ, đội nhóm và tổ chức khi triển khai hoạt động thiện nguyện.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các đội nhóm trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Điều này nhằm bảo đảm hiệu quả và minh bạch trong các hoạt động vì cộng đồng.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân phản ánh khách quan. Đồng thời, chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về những nội dung liên quan đến dự án Nuôi Em.