Truy đuổi xuyên đêm, bắt hai tàu khai thác tận diệt thủy sản 08/10/2025 10:05

Tối 7-10, trong chiến dịch cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Lâm Đồng, Tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ thành công cặp tàu "giã cào đôi" hoạt động trái tuyến.

Một trong hai chiếc tàu "giã cào đôi" bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Cụ thể, lúc 21 giờ 30 phút, tại tọa độ 10°56’28’’N - 108°14’2’’ E, Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang hai tàu cá đang lén lút hoạt động.

Đó là tàu BTh 99588 TS do ông Phạm Bá Hiển và tàu BTh 99248 TS do ông Huỳnh Văn Tuấn Em (cùng trú phường Phú Thủy) làm thuyền trưởng.

Các tàu "giã cào đôi" sử dụng mắt lưới rất nhỏ, tận diệt nguồn lợi thủy sản khi hoạt động.

Cả hai con tàu này đang thực hiện hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) sai tuyến quy định. "Giã cào bay" được coi là hình thức khai thác tận diệt và hủy hoại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng Biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên quyết yêu cầu hai tàu cá dừng ngay lập tức hành vi vi phạm và lập biên bản. Đồng thời, yêu cầu hai tàu cá cùng toàn bộ thuyền viên và tang vật vào cảng Phú Hải (phường Phú Thủy, Lâm Đồng).

Bộ đội Biên phòng yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu vi phạm vào cảng để xử lý.

Việc xử lý hai tàu giã cào đánh bắt sai vùng hoạt động là hành động quyết liệt, không nhân nhượng của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng.

Đây không chỉ là việc thực thi pháp luật mà còn là sự thể hiện cam kết mạnh mẽ góp phần chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC và xây dựng một nghề cá minh bạch, bền vững. Mọi hành vi tận diệt nguồn lợi hải sản gần bờ hay xa bờ đều sẽ bị truy quét và xử lý.