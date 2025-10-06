Cảnh sát hình sự bắt quả tang 15 con bạc trong rừng cao su 06/10/2025 17:55

Rạng sáng 6-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại khu vực rừng cao su thuộc thôn 3, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh sát hình sự bắt quả tang các con bạc đang sát phạt.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ 15 con bạc trong đó có nhiều phụ nữ đang sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc 7,95 triệu đồng, thu trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc 263 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các con bạc bị bắt quả tang.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định tụ điểm do BTT (34 tuổi, trú xã Tánh Linh) cầm đầu, đứng ra tổ chức. Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, chọn khu vực rừng cao su vắng người qua lại, hoạt động vào đêm khuya và bố trí nhiều lớp cảnh giới để tránh bị phát hiện.

Tang vật vụ án.

Mỗi lần tổ chức, các đối tượng chỉ cho người quen biết tham gia và liên lạc bằng điện thoại để hẹn địa điểm cụ thể, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, triệt phá.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng đối tượng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định về hành vi đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.