Rủ nhậu nhưng gõ cửa mãi không được, thế là án mạng xảy ra 27/01/2026 14:22

(PLO)- Hai bị cáo Tấn và Quý mang theo dao đến nhà anh Đ để rủ đi nhậu, nhưng gõ cửa nhiều lần không được, hai bên xảy ra cự cãi với người anh cùng mẹ khác cha với Đ...

Ngày 27-1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ba bị cáo giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến một người tử vong.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh Quý (24 tuổi) 19 năm tù tội giết người và 5 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Danh Tấn 16 năm tù tội giết người.

Bị cáo Đoàn Văn Thật bị tuyên mức án 7 tháng 5 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội che giấu tội phạm, được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Từ trái qua: các bị cáo Danh Tấn, Danh Quý và Đoàn Văn Thật tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, rạng sáng 19-6-2025, sau tiệc nhậu, Tấn và Quý mang theo dao đến nhà anh PQĐ tại xã Gò Quao (tỉnh An Giang) để rủ đi nhậu tiếp. Do gõ cửa nhiều lần không được, hai bên xảy ra cự cãi với người anh cùng mẹ khác cha với Đ.

Khi người này cửa đi ra, Tấn bất ngờ dùng dao đâm một nhát trúng lưng trái nạn nhân. Kế đó, Quý tiếp tục dùng dao găm đâm nhiều nhát khiến người này bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Quý và Tấn bỏ trốn. Trên đường đi, Quý ném bỏ hung khí. Đến sáng cùng ngày, Quý nhờ Thật chở đi lẩn trốn.

Dù biết Quý và Tấn vừa gây án, nhưng Thật vẫn giúp bỏ trốn, thậm chí còn chở Quý đi mua bia, nước đá để tiếp tục nhậu. Tuy nhiên, trên đường đi thì cả ba gặp lực lượng công an xã, thấy vậy Thật chở Quý tẩu thoát, còn Tấn bị mời về trụ sở làm việc. Sau đó, Quý bị bắt, Thật cũng bị triệu tập điều tra.