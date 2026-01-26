Dùng dao tấn công trọng thương ‘vợ hờ’ vì ghen 26/01/2026 17:13

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc ghen tuông, người đàn ông dùng dao tấn công nhiều nhát "vợ hờ" gây thương tích nặng.

Ngày 26-1, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt giam bị can Huỳnh Văn Đời (41 tuổi, ngụ xã Tri Tôn) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Bị can Đời tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, bị can Đời và chị LTB (36 tuổi, ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang) chung sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 7-12-2025, sau khi nhậu với bạn, Đời đến nơi chị B đang buôn bán. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vả vì ghen tuông. Sau đó, Đời lấy điện thoại của chị B rồi bỏ đi.

Chiều cùng ngày, chị B cùng chị ruột đi tìm Đời đòi lại điện thoại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Đời dùng dao đâm vào tay người thân chị B gây thương tích 2%.

Đời còn rượt đuổi, tấn công nhiều nhát vào người "vợ hờ" gây thương tích 40%. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.