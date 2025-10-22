Khởi tố giám đốc, kế toán Công ty CP Dược Bảo Khánh về việc mua bán hóa đơn trái phép 22/10/2025 10:24

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Ngày 22-10, theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố giám đốc và kế toán Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh (địa chỉ tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Giám đốc và kế toán Công ty CP Dược Bảo Khánh bị khởi tố do mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 25-12-2023 đến tháng 9-2025, Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh do ông Phạm Mạnh Hiền, 52 tuổi, làm Giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được ghi khống trên các hóa đơn này là 64 triệu đồng, với số tiền thu lợi bất chính là 3,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Mạnh Hiền và Trần Tiến Hảo (kế toán) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người trên.

Công an xã Đông Thành khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống để trục lợi.